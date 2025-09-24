樺加沙｜十號風球現正生效
想學Rosé穿出「人間YSL」氣質？潮人衝著這2件超百搭飾物，$3,500小資入手
每個品牌都有自己的風格，近年走中性個性的要數到Saint Laurent，而想要變身「人間YSL」，Rosé這位稱職的代言人是參考模範。
想要像Rosé一樣變「人間YSL」嗎？不一定要買YSL手袋，從Saint Laurent裡找一些小配件入手都是不錯的選擇，也是近年潮人們的購物模式，來推介大家留意以下兩款YSL配件，$3,500就可以擁有，是款入門級的名牌選擇吧，也可以用來做禮物喔！
為什麼這次要來推薦大家留意Saint Laurent配件，是因為從Net-A-Porter這個名牌網裡得知，8月份香港用戶都在買的單品Top10裡出現了這兩款配飾。
Saint Laurent Cassandre黑金腰帶
細看之下，是很百搭的Saint Laurent Cassandre黑金腰帶以及Logo手鏈。前者可以說是很多潮人會入手的入門級名牌飾物，以四位數字價位買到Saint Laurent算是划算。而且黑金是耐看百搭的投資款，加上是小Logo不浮誇，用來配搭中性褲裝，或是裙裝都很高級，確是比入手一款銀包更有價值。
SAINT LAURENT Cassandre textured-leather belt $3,500
Saint Laurent Cassandre金色配水晶手鏈
另外一款是Saint Laurent Cassandre金色配水晶手鏈，純金色手鏈可能有點單調，加了閃令令水晶後，令手鏈質感馬上提升，加上有YSL Logo配搭，低調奢華，很適合這年度強過的Quiet Luxury風格。這手鏈用來做禮物非常適合，當然用來送給自己做禮物也不錯呢！
SAINT LAURENT Cassandre gold-tone crystal bracelet $3,500
其實除了金色加水晶款手鏈，YSL都有出了一款玫瑰金款的手鏈，超有氣質，對於喜歡低調「一條幼鏈」款的那種飾物人士，這條手鏈都想推薦給你成為囊中物。（還比水晶款便宜一點點呢！）
SAINT LAURENT Rose gold-tone bracelet $3,000
張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦
29歲三吉彩花「腿精」演繹「不曝露性感」魅力！3個穿搭造型靈感：西裝＋黑絲若隱若現是重點
GM眼鏡以外，香港品牌A.SOCIETY來認識一下！與美國潮牌NEW ERA聯名，磁吸棒球帽、太陽眼鏡很吸睛
