想學Rosé穿出「人間YSL」氣質？潮人衝著這2件超百搭飾物，$3,500小資入手

每個品牌都有自己的風格，近年走中性個性的要數到Saint Laurent，而想要變身「人間YSL」，Rosé這位稱職的代言人是參考模範。

想要像Rosé一樣變「人間YSL」嗎？不一定要買YSL手袋，從Saint Laurent裡找一些小配件入手都是不錯的選擇，也是近年潮人們的購物模式，來推介大家留意以下兩款YSL配件，$3,500就可以擁有，是款入門級的名牌選擇吧，也可以用來做禮物喔！

為什麼這次要來推薦大家留意Saint Laurent配件，是因為從Net-A-Porter這個名牌網裡得知，8月份香港用戶都在買的單品Top10裡出現了這兩款配飾。

SAINT LAURENT Cassandre textured-leather belt $3,500

SAINT LAURENT Cassandre gold-tone crystal bracelet $3,500

Saint Laurent Cassandre黑金腰帶

細看之下，是很百搭的Saint Laurent Cassandre黑金腰帶以及Logo手鏈。前者可以說是很多潮人會入手的入門級名牌飾物，以四位數字價位買到Saint Laurent算是划算。而且黑金是耐看百搭的投資款，加上是小Logo不浮誇，用來配搭中性褲裝，或是裙裝都很高級，確是比入手一款銀包更有價值。

Saint Laurent Cassandre金色配水晶手鏈

另外一款是Saint Laurent Cassandre金色配水晶手鏈，純金色手鏈可能有點單調，加了閃令令水晶後，令手鏈質感馬上提升，加上有YSL Logo配搭，低調奢華，很適合這年度強過的Quiet Luxury風格。這手鏈用來做禮物非常適合，當然用來送給自己做禮物也不錯呢！

其實除了金色加水晶款手鏈，YSL都有出了一款玫瑰金款的手鏈，超有氣質，對於喜歡低調「一條幼鏈」款的那種飾物人士，這條手鏈都想推薦給你成為囊中物。（還比水晶款便宜一點點呢！）

SAINT LAURENT Rose gold-tone bracelet $3,000

