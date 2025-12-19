ROVER新歌《容許我為你鬆手》以成全的遺憾譜寫三角戀歌 成員首度挑戰戲劇演出MV

樂隊ROVER成員卓金樂（Kim）、雷濠權（Jason Loi）、陳鎮亨（亨仔）及王希晉（希晉）音樂能量爆發，今年內第四首全新單曲《容許我為你鬆手》正式推出。歌曲由ROVER與溫翰文共同作曲，王澄晞填詞，以細膩筆觸探討「遺憾」與「成全」的深刻命題。

新歌意念圍繞遺憾，歌詞描寫一段微妙的三角關係，若刪去「你我她」中的「我」，便能成全「你與她」。主角選擇將愛意默默收回心底，甘願退後一步，如同穩固的鐵三角般，以摯友身份永遠支持與祝福對方。ROVER希望透過作品傳達人生中的遺憾與放開未必是壞事，忍痛放手反而能讓人學會成長，成就一種深層次的成全。

今次MV在台灣宜蘭取景，講述一段青梅竹馬的三角戀故事。最大亮點是Kim與Jason首度挑戰戲劇演出，角色設定與本人性格相近，Jason好動，Kim則偏靜，飾演一位為好友Jason及其女友拍攝婚紗照的攝影師，內心卻暗藏複雜情感。導演曾考慮讓二人交換角色，最終維持原定。對於一直渴望嘗試演戲的Kim與Jason而言，能於自己的MV中演出，感到格外興奮與滿足。

拍攝過程中，二人異口同聲表示最難忘又最具挑戰的，是一場激烈的爭吵戲：「因為私下大家太熟了，即使導演事先已和我們排練，做了演出心理建設，又刻意互相不交談培養情緒，但正式拍攝時，一看到對方仍然忍不住笑，不斷NG。」而MV中最令Kim印象深刻的畫面，是在夕陽餘暉下，於田間一條無盡的長路上奔跑，畫面唯美。Jason則大讚Kim投入角色，意想不到在吵架及火車站分開的戲份中，Kim竟真情流露，邊拍邊落淚。

音樂上《容許我為你鬆手》融入了亨仔一直想嘗試的韓式曲風元素，雖佔比不多，卻是ROVER一次嶄新的音樂探索。此次演唱由希晉與亨仔負責，而Jason與Kim則專注MV演出。希晉解釋，樂隊希望透過不定期的崗位互換，讓每位成員都有新嘗試，持續碰撞出創意火花。亨仔補充，今次樂器演奏主要由Kim和Jason負責，自己則與希晉專注對唱。他更透露：「相比《男孩子不要流淚》已經有不少高音部分，這次歌曲的爆發位音域更高，所以非常期待現場演繹的挑戰。」

