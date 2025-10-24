ROVER綜藝咁樣樣｜四子「玩命」試爬椰子樹 亨仔豪言「冇難度」 Jason回想表現感觸

今晚（24日）《ROVER綜藝咁樣樣》播出的第5集，ROVER進行「玩命」訓練，挑戰爬椰子樹。打頭陣的陳鎮亨（亨仔），由最初豪言「冇難度」，到最後也禁不住大叫「好高」，更邊爬邊唞大氣。亨仔事後坦言：「爬到中段開始其實真係好驚，因為棵樹真係好高下。其實過程中心情都幾複雜，因為我覺得呢個item係有一個好明確嘅目標，平時做緊嘅嘢就算完成咗都未必有一個好明確嘅成果，難得有一個目標我可以去闖，我好想試吓，好想有所收穫。」而本身有畏高的卓金樂（Kim）更加爬到喊，還感慨地表示：「你話放棄其實好容易㗎咋，但係我諗返起我哋一齊做嘢，唔想咁易放棄囉。」其他成員聽到Kim的真情剖白也大為感動。

辛苦過後，ROVER連同Brian一齊去食餐好兼進行大檢討！期間雷濠權（Jason）想到自己的表現，突然感觸落淚訴心聲：「老實講，拍嘢呢方面我自認為我畀佢哋可能多少少經驗，即係我對我嘅要求會高啲，應該要做得再好啲。就算冇話lead住大家，但係起碼係互相幫到大家，但係好似而家未做到呢樣嘢。我覺得本身自己ok嘅位，但係其實係未ok嘅，仲有好多嘢要去學習，即係希望今次呢輯團綜完成咗之後，再做得好啲。」Brian隨即鼓勵和提醒Jason：「你要記住呢個節目最好睇呢，唔係邊一個企咗出嚟，而係你哋4個嘅力量加埋先係最好睇嘅嘢。」

