RSF：2025年全球67名記者遇害 以色列占逾4成

（法新社巴黎9日電） 無國界記者組織（RSF）今天表示，以色列連續3年成為殺害記者人數最多的國家。今年度全球遇害記者計67名，以軍造成的占43%，有29名巴勒斯坦記者本年度內在加薩遭以軍殺害。

法新社報導，總部設於巴黎的「無國界記者組織」在年度報告中指出，2025年全球被殺記者共計67人，較2024年增加1人。

「無國界記者組織」報告說，以色列軍隊造成的記者死亡人數占總數的43%，成為「記者最大的敵人」。這份報告記錄了自2024年12月起的12個月內，全球記者死亡人數。。

廣告 廣告

最致命的一次攻擊發生於今年8月25日加薩南部一家醫院，在所謂「雙重打擊」行動中，共造成5名記者罹難，包括路透社和美聯社的兩名撰稿人。

RSF的數據顯示，自2023年10月加薩衝突爆發以來，已有近220名記者遇害，以色列已連續3年名列殺害記者人數最多的國家。

此外，RSF年報也指出，2025年是墨西哥近3年來最致命的一年，共有9名記者遇害，儘管左翼總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）承諾要保護記者安全。

戰火持續的烏克蘭，今年有3名記者喪生；蘇丹有4名，也成為全球記者最危險的地區之一。

無國界記者組織的報告也統計了全球因工作而被監禁的記者人數，數據顯示，中國有121人、俄羅斯有48人、緬甸有47人，他們是壓制記者最嚴重的國家。

報告稱，截至2025年12月1日，統計全球47個國家，共有503名記者被拘留。（編譯：紀錦玲）