RubberBand開世界巡唱 黃心穎陪泥鯭做空中飛人

【on.cc東網專訊】樂隊RubberBand（RB）將全力展開世界巡唱，日前官宣將於11月16日假台北開騷。曾多次到台灣開唱的RB，主音6號覺得每次演出都是不可預知，但充滿驚喜的旅程，他說：「繼上次喺Legacy開唱，今次將會到新北市嘅Zepp New Taipei，我哋過去喺台灣演出中，試過喺大雨下演唱，亦試過受颱風影響要取消演出！但通過逐站逐站去探索同征服，覺得呢啲係令樂隊繼續成長嘅過程。」

RB巡唱的英國倫敦及曼徹斯特兩場演出如箭在弦，4位成員近日埋首綵排，6號形容成隊終於Wake Up！6號說：「2025年算係埋首做碟嘅1年，上半年鮮有機會踏台板，今年第1場公開大型音樂會碰巧定咗喺UK舉行，就似叫醒RB ，同時都叫醒樂迷，或者我哋真係瞓咗好多個月，伸個懶腰，A night in UK，我哋會傾盡全力！」

RB為了與新知舊友開心聚首一堂，準備了厚禮給歌迷，6號透露道：「喺今次全新巡演，我哋希望能喺每一個地方，都有一首獨家嘅歌曲獻給當地朋友，呢啲歌曲甚至可以同我們嘅作品產生化學作用。」除了每場的獨家小心思外，RB亦會獻唱正在進行後期製作的專輯《KOMOREBI》內的歌曲，6號表示：「我哋都希望慢慢將新曲加進Tour歌單，跟世界各地朋友一齊替新專輯嘅到來做暖身準備。」而成員泥鯭的太太黃心穎一向都愛隨隊捧老公場，相信下半年，心穎大有可能做「空中飛人」。

