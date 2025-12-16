海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐買1送1
S25 系列率先試玩 Samsung One UI 8.5 Beta！跨裝置分享儲存空間、AI 無限生成修圖！必睇 4 大實用功能懶人包
重點大幅強化 Galaxy 生態圈的連接性、AI 影像創作功能以及裝置安全性。
Samsung 宣佈推出 One UI 8.5 Beta 測試版計劃，為用戶帶來更流暢、更智能的操作體驗。是次更新重點落在簡化內容創作流程、增強裝置間的無縫連接，以及提升保安級別。目前 Beta 計劃已率先於美國、韓國、英國、德國、印度及波蘭等地展開，Galaxy S25 系列用戶可搶先體驗。
以下為大家整理 One UI 8.5 的重點升級功能：
1. Photo Assist（相片助手）：無限 Undo 的 AI 修圖體驗
對於喜歡用手機修圖的創作者來說，這次 Photo Assist（相片助手） 的升級非常實用。新功能支援連續性的 AI 圖像生成與編輯，用戶在調整相片時，無需像以往那樣每次都要先儲存一張新圖片才能進行下一步。 現在，你可以連續輸入指令修改圖片，如果不滿意，可以隨時查看編輯歷史，並從中挑選最滿意的一個版本儲存，大大節省了手機儲存空間和操作時間。
2. Quick Share 更聰明：自動識別「人臉」派圖
Quick Share 功能變得更加智能。系統現在能透過 AI 自動識別相片中的人物，並主動建議你將相片傳送給對應的聯絡人。例如你拍了一張朋友的合照，Quick Share 就會自動跳出建議，讓你一鍵把相片發送給相中人，省去了在通訊錄中慢慢搜尋的煩惱。
3. 跨裝置神器：Storage Share（儲存空間分享）與 Audio Broadcast（音訊廣播）
Samsung 致力打破裝置間的隔膜，One UI 8.5 引入了兩項強大的連接功能：
Storage Share（儲存空間分享）： 這是 Galaxy 生態系統的一大突破。用戶現在可以直接在手機的 My Files 應用程式中，瀏覽並存取其他已連接 Galaxy 裝置（如 Galaxy Tab 平板電腦或 Galaxy Book 手提電腦）內的檔案。甚至連 Samsung 電視也能連接，實現真正的「檔案互通」，無需再依賴數據線或雲端傳輸。
Audio Broadcast（音訊廣播）： 利用 Auracast 廣播音訊技術，新功能允許用戶將 Galaxy 手機當作「麥克風」。你可以直接透過手機收音，並將語音廣播到附近支援 LE Audio 的藍牙裝置（如藍牙喇叭或耳機）。這功能非常適合小型導賞團、聚會或會議使用，無需額外租用擴音器材。
4. 安全性升級：防盜與身份驗證鎖
在保安方面，One UI 8.5 引入了更嚴格的 Theft Protection（防盜保護） 機制。新增的 Failed Authentication Lock（驗證失敗鎖定） 功能，當偵測到多次指紋、密碼或 PIN 碼輸入錯誤時，會自動鎖定裝置，防止小偷或未經授權的人士嘗試解鎖竊取資料。此外，身份檢查功能也擴展到更多系統設定，進一步保障用戶私隱。
支援型號與推出地區
目前 One UI 8.5 Beta 計劃首批支援的機型為 Galaxy S25、Galaxy S25+ 及 Galaxy S25 Ultra。 首波開放測試的國家包括：韓國、美國、英國、德國、波蘭及印度。香港暫未在首批名單中，有興趣的朋友記得緊貼 Yahoo Tech 的更新啦！
更多內容：
Samsung 推出 One UI 8.5 Beta 實現更簡單方便的使用體驗
Samsung One UI 8.5 Beta Program Supported Galaxy Devices
Samsung One UI 8.5 Beta Program Now Official
One UI 8.5 seems like a very nice but small update [Video]
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 2 小時前
網絡熱話｜日本人瘋搶香港超市必買好物清單 網民：居然無熱浪薯片？
早前有日本網民在社交媒體上分享了一份「香港超市11樣必買好物清單」，引起日本和香港的網民熱烈討論。清單上有不少香港人的日常用品，如家樂牌雞粉和TEMPO紙巾都上榜，令香港網民感到好奇，更有網民笑言：「原來日本人見到DONKI攻略就係呢個感受」Yahoo Food ・ 53 分鐘前
佘詩曼透視裝睇《新聞女王2》大結局 4奪視后講明要睇投票
【on.cc東網專訊】視后佘詩曼、黃宗澤、高海寧及王敏奕等一眾《新聞女王2》演員昨晚（15日）齊集紅磡，與觀眾一起欣賞兩小時《新聞女王2》大結局，吸引數百粉絲手持應援物到場支持，場面墟冚！眾人經紅地氈現身會場，當中穿上黑色透視裝的阿佘壓軸出場，即時引來全場尖叫。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底
世界即食麵協會（WINA）近日發布了全球即食麵需求排名，揭示了各國對這款方面又美味食品的驚人熱愛。數據顯示，中國及香港地區以年消費438億份的絕對優勢位居榜首，而香港消費者的口味偏好也十分獨特，對蝦和海鮮湯底情有獨鍾。緊接其後分別是印尼、印度、越南、日本，沒想到韓國竟然排第八名，連頭五名都沒有！事不宜遲，就來看看完整榜單吧！文末小編更會推介心目中好味的海鮮、蝦湯口味即食麵，大家千萬不要錯過啊！Yahoo Food ・ 1 天前
劉佩玥登台唱《海闊天空》七情上面 網民疑惑「個樣咩事咁猙獰」
其中一位「貓女郎」演唱《我本人》時，被評審張佳添大讚感情到位，有唔少網民由聲線同身型估「貓女郎」真人可能係劉佩玥。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
有村架純爆紅到紅白連霸！ 她從新人變國際紅毯常客！
有村架純中學就愛看日劇，看著看著就想「這角色我來演肯定更好玩」，高二時心血來潮報了事務所試鏡，沒想到真的中了！Japhub日本集合 ・ 22 小時前
《新聞女王2》大結局網民嗌不捨 佘詩曼IG吐露心聲：唔捨得Man姐
TVB台慶劇《新聞女王2》喺噚晚（15日）播出兩小時大結局，劇情主要圍繞SNK股份爭奪、跨國詐詐騙集團3U園及終極揭曉「佐治之死」真相等等。而女主角「Man姐」佘詩曼亦大結局播出前夕，喺IG出PO吐露心聲，獲網民及一班劇中演員留言支持。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
竇驍何超蓮京都食飯被捕獲 二人全程英文交流 網民：就是不想讓人聽
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮，2023年4月與拍拖4年內地男星竇驍喺印尼峇里島舉行世紀婚禮，正式拉埋天窗。但近月傳出婚變，原因係工作關係聚少離多及財政管理上出現分歧。雖然佢哋曾多次澄清，不過傳聞依然冇停過。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
46歲港人自駕越線釀骨折！ 導航架亂放視線擋出大禍！
說起來，這種戲碼在北海道簡直家常便飯。根據當地租車龍頭「Budget Rent A Car」新千歲機場店的佐佐木店長爆料，去年11月光是自駕事故，就有七成出在老外手上！Japhub日本集合 ・ 2 小時前
離婚後狀態對比！陳妍希「滿40減20」甜美回春vs.陳曉暴瘦憔悴引熱議
大陸資深娛樂記者「劉大錘」近日在直播中提到：「陳妍希現在的狀態，真的比陳曉好太多了！」這番話再次引發網友討論。曾以「頭紗吻」受到關注的「雙陳CP」，離婚後因外型與氣色差異，屢屢成為外界比較的焦點。姊妹淘 ・ 1 天前
泰國猛攻柬埔寨兩大原因曝光 對中國又有何影響？
泰國與柬埔寨邊境衝突持續激化，雙方在爭議領土柏威夏寺週邊展開軍事對抗，泰國空軍空襲已造成 39 萬平民流離失所。這場始於領土爭議的衝突，實際上揭露了兩國圍繞電詐產業的深層經濟矛盾，而中國作為區域重要利益相關方，專家認為中國將面臨雙重影響。鉅亨網 ・ 1 小時前
黎智英案｜政府高官據報被要求撰文支持裁決 紀律部隊紛表態 消防處帖文引近萬人迴響｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司，昨日（15日）被裁定兩項串謀勾結外國勢力、一項串謀發布煽動刊物罪成。裁決後，多個政策局、部門首長及紀律部隊紛紛撰文表態，支持法庭將黎智英定罪，措辭強硬。政務司司長陳國基形容黎智英「多行不義罪有應得」，政務司副司長卓永興稱黎「罪惡滔天、罪無可赦」。政制及內地事務局局長曾國衞表示，將禍首定罪「大快人心」，「公義或許會遲到，但從不缺席」。《明報》引述消息稱，官員被要求講述自己的看法和感受。此外，消防處發文稱「尊重並支持法庭依法判決，堅定保障市民生命財產安全」，引來不少網民關注。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
詹天文Windy祝福宏福苑災民時竟詞不達意失言 急忙三度道歉︰真係好愧疚
大埔宏福苑火災發生兩個多星期，唔少公開活動都加入為災民送上祝福嘅環節。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
澳洲邦迪海灘槍擊案︱生果店主撲向槍手奪槍受傷 遇難者包括 10 歲女童、納粹大屠殺倖存者︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）光明節慶祝活動槍擊案中，一名在現場徒手撲向槍手、並在混亂間奪槍的男子，確認為 43 歲的艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）。他目前仍留醫，手臂及手部中彈，已接受手術。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
宋宛穎低胸歎下午茶 享受放「胸」時間
【on.cc東網專訊】前港姐宋宛穎（Sabrina）除了是2021年香港小姐冠軍，本身是「學霸」畢業於加拿大多倫多大學的她，近年更重返校園攻讀港大醫科碩士並於去年畢業，近年在工作和學業上不斷向前衝的她明白到在適當時候放慢腳步，好好感受生活對人生的重要性。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
【龍豐】豐搶價 Bifesta 深層卸妝棉 $28/件（即日起至22/12）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，Bifesta 深層卸妝棉 $28/件、Bifesta 高效卸妝潔膚水$36/件、OLAY 彈潤緊緻套裝$145/件、OLAY新生深層潔面乳 $28/件、CK ONE香水EDT $129/件、特快靈殺菌喉糖低至$19/件、仲過百款零食低至$5起！YAHOO著數 ・ 4 小時前
車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)
馬路驚現車輪百米滾動，幸得警員果斷下車「一腳截停」，避免意外發生。今日(14日)網上流傳一條車cam片段，事發於昨日早上約9時半，在吐露港公路駛至天鑽附近，正在行駛中的車輛突然駛慢。其後只見一個巨型車輪由馬路中心滾到路邊，撞到路邊欄杆後又徐徐往車龍方向滾去，眼見就要撞到其中一輛車。am730 ・ 1 天前
元朗大寶冰室｜今「投降」休息一天慰勞員工 網民：慶功食肉餅
元朗大寶冰室近日在社交平台Threads爆紅，吸引大批食客特意前來，令需應付長長人龍的老闆和一眾員工連日「做到無停手」，限定每日售賣肉餅數量為300份，最終「投降」定於今天（15日）休息，老闆於店舖鐵閘貼出告示稱「放假一天好好慰勞員工食番餐好」，有網民笑言「慶功食肉餅」、「佢地去食野，一定唔食肉餅」、「想慰勞員工，推薦am730 ・ 1 天前
解讀 | 紅魔亂鬥般尼茅夫 執返1分定失兩分？
昨日上演的英超賽事，曼聯最終以4比4大手交易的情況下跟般尼茅夫打成平手，戰情發展相當混亂，到時是執返1分還是失兩分？Yahoo 體育 ・ 3 小時前
聖誕禮物2025｜7大男生最討厭收到的禮物清單！女生們小心踩地雷 男生收到XX反而會尷尬？
聖誕節快到了，應該有不少人都為準備聖誕禮物而絞盡腦汁。假如你想送禮物給男朋友、老公或者心儀男孩的話，有些禮物地雷要避免踏上！日本一項關於男生最不想收到禮物的調查中，整理出男生收到會覺得困擾的禮物排行榜Top 7，沒想到連頸巾與名牌都上榜！Yahoo Style HK ・ 1 天前