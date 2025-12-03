S8 Elite Gen5 抵玩旗艦 POCO F8 Ultra 開箱評測！

POCO F8 Ultra 作為 F8 系列中的頂級型號，無論在設計、性能、影像及音效等方面均展現出高水準的工藝與配置。以下為該手機的詳細介紹。

開箱牛仔藍色款 POCO F8 Ultra 手機，只提供 USB 充電線跟專屬軟膠機套，需自行準備充電器。

▲ 包裝只提供 USB 充電線、專屬軟膠機套

機身設計方面，POCO F8 Ultra 採用彷皮背板，表面經細膩磨砂處理，觸感順滑。牛仔藍色調相當特別，與相機模組之間有明顯的對比。相機 Deco 模組沿背板整體凸起，並與航天級鋁合金飾板拼接，四鏡頭以矩陣方式排列，中央設有閃光燈，整體佈局整齊有序。

▲機身尺寸為 163.33mm × 77.82mm，厚度為 7.9mm，重量為 219.5g。整體設計輕薄而堅固，握感舒適。

▲正面配備一塊 6.9 吋直屏，上、左、右三邊邊框僅 1.5mm，下巴為 1.68mm，屏佔比高。屏幕採用 M10 發光材料，並支援超級像素技術，每個像素由獨立紅、綠、藍子像素組成，排列方式類似 LCD，實現無損顯示，畫面更加清晰銳利。

▲ 招牌藍版彷牛仔皮機身相當搶眼

▲ 電源跟音量鍵置於機身右側

▲ 兩面 Nano SIM 卡槽

▲ 預設護眼模式啟動後，藍光抑減效果明顯

▲ 120Hz 更新率打機相當流暢

音效方面，POCO 與 BOSE 合作開發三揚聲器系統，機身背部配備超規格 2016 雙音圈揚聲器，透過增加音圈提升振膜面積，從而增強響度與聲壓，厚度減少 15%，響度提升 78%。低頻部分經過特別優化，補足 60-200Hz 頻段，使低音表現更加突出。實際試聽時，播放杜比全景聲影片可感受到強烈的聲音包圍感與方位感，低頻效果層次分明。

▲BOSE 更為該手機提供經典與均衡兩種音效模式，經典模式強調低頻飽滿與細節豐富，均衡模式則注重三頻平衡與人聲純淨。

港版 POCO F8 Ultra 預載 HyperOS 3.0 系統，512GB 機型啟動後約佔用 41.2GB 空間（6GB 虛擬記憶體），另外可撥出達 16GB 空間至虛擬記憶體。

▲ 預載 HyperOS 3.0，可撥出達 16GB 空間至虛擬記憶體

▲畫面部份對應專業原色及動態更新率。

性能方面，POCO F8 Ultra 搭載 S8 Elite Gen5 平台，配備 16GB LPDDR5X 記憶體及 1TB UFS 4.1 儲存。該處理器採用 2 枚 4.6GHz 超大核心與 6 枚 3.62GHz 性能核心，單線程性能提升 20%，多線程性能提升 17%，總緩存為 24MB。GPU 則採用 1.2GHz Sliced Architecture 架構的 Adreno GPU，性能提升 23%。

▲ 《Antutu》儲存測試連續讀寫表現優秀

影像系統方面，主鏡頭為 5000 萬像素的光影獵人 950，配備 1/1.31 吋大底感光元件，具備 13.5EV 高動態範圍及 f/1.67 光圈，進光量較上代提升 24%。鏡頭採用 1G+6P 結構，並透過多層鍍膜技術有效抑制反射、鬼影與眩光。潛望式長焦鏡頭同樣為 5000 萬像素，支援 5 倍光學變焦及 10 倍無損變焦，等效焦距為 115mm，並配備超低反射膜。超廣角鏡頭則為 5000 萬像素。

操作上 POOC F8 Ultra 原生相機介面操作便利，下拉式工具列易上手，除預設 5 組焦距，亦能輕鬆單指變焦，並支援最高 100x 數碼長焦拍攝。

▲ 原生相機介面下拉式工具列操作便利

▲ 支援最高 100x 數碼變焦

POCO F8 Ultra 相片試拍：

▲ 0.7x 焦距試拍

▲ 1.0x 焦距試拍

▲ 2.0x 焦距試拍

▲ 5.0x 焦距試拍

▲ 10x 焦距試拍

▲ 30x 焦距試拍

▲ 100x 焦距試拍

夜間及低光環境部份，POCO F8 Ultra 以主鏡或廣角鏡拍攝均擁有不錯訊噪抑制跟動態範圍表現，但當然以配備光影獵人 9500 感光元件主鏡畫質更佳。

▲ 夜間 / 低光環境試拍（主鏡）

▲ 夜間 / 低光環境試拍（廣角鏡）

至於生活拍攝常用的短距對焦 / 微距拍攝，POCO F8 Ultra 仍擁有優秀相片輸出，食物近拍跟花卉微距，均可看到主鏡清晰銳利影像。

▲ 短距離對焦試拍

實際拍攝表現方面，在白天光線充足的環境下，成像清晰銳利，畫面亮度略高於肉眼所見，色彩飽和度較高，天空與建築物的色彩更加鮮明。

Mobile Magazine 短評：POCO F8 Ultra 是一款定位全能型手機，性能強勁且功耗控制成熟，影像系統表現均衡，長焦與夜景拍攝效果出色，音效與顯示體驗同樣亮眼，續航能力也能滿足重度使用需求。