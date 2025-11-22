搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
Sabrina Carpenter冇緣演真人版「長髮姑娘」 因太靚而落選？
狄高達芬寧與妹妹艾莉內衣睇騷「被捕」？
【on.cc東網專訊】美國人氣天后Sabrina Carpenter最近忙於舉行世界巡迴演唱會，而演唱會其中一個環節就是挑選一名女星觀眾被她當場拘捕。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
吳奇隆陳年舊照出土 小虎隊出道35周年重磅回歸
【on.cc東網專訊】台灣90年代超級偶像團體「小虎隊」將於11月21日全面開放預購首套黑膠收藏組，紀念成軍超過30多年的歷程。此套《小虎隊 35＋ 典藏黑膠套組》以復刻珍稀音樂與影像資料為核心，希望讓歌迷得以重新聆聽8、90年代的青春聲音，也為華語樂壇留下重要東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
新一代 SILK™激光矯視技術引進香港 九成患者翌日回復視力
全球逾20億人受屈光不正困擾，例如近視及散光，這類視力問題源於眼球形狀異常，導致影像模糊或失真1,2。香港近視問題已達流行病級別，最新預測顯示，未來 30 年內，超過八成成年人口將受近視影響，遠高於全球平均的五成3,4。對於運動愛好者或從事特定行業人士，佩戴眼鏡的確帶來不便，不少人會選擇進行矯視手術擺脫眼鏡的負擔，由傳統LASIK、進階SMILE PRO，到最新的SILKTM技術，標誌著矯視技術的嶄新發展。清晰眼科引進強生（Johnson & Johnson）最新一代 SILK™ 激光矯視技術，為全港首間及獨家提供ELITA™ 飛秒激光系統的眼科中心，為近視及散光患者迎來更精準、更溫和的激光矯視體驗。SILK™為屈光矯正手術帶來新突破眼科專科醫生何俊浩指出，SILK™是一項融合超高速、低能量的激光脈衝與微創技術，以亞微米級精度重塑角膜，並藉專利雙凸透鏡形狀設計及低能量高密度激光輸出切割技術，能密集地製造微小光斑形成絲般順滑的切面，有效減少角膜神經損傷，癒合速度較傳統角膜透鏡手術更快，顯著減輕術後不適並縮短康復時間，術後翌日基本已可恢復清晰視力。「此療程可矯正高達1200度近視及600度ESDlife 生活易 ・ 1 天前
《魔法壞女巫2》北美優先場破紀錄成為今年最高票房
【on.cc東網專訊】由美國流行天后Ariana Grande主演的話題作《魔法壞女巫：第二章》（Wicked:For Good）昨日北美等地開畫，票房報捷。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
重溫《色慾都市》的震撼：當年覺得超好看現在卻看得尷尬，是因為成長？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
曾幾何時，《色慾都市》（Sex and the City）是我心中的經典。二十多歲的我，朋友都說我是「Carrie擔當」，而我身邊亦都真的是有Samantha、Miranda和Charlotte般的閨蜜，總覺得《色慾都市》彷彿在訴說我們的生活。女角們的熱情、糾結與drama，與我那時的心境如此契合，彷彿是人生指南。Yahoo Style HK ・ 21 小時前
英超大數據 ｜邊隊最多 「柱男」？
究竟英超哪支球隊最黑仔，射中最多次門柱或橫樑？以下是過去三個球季的統計結果。Yahoo 體育 ・ 1 天前
郭俊辰傳死訊！現身機場遭疑范世錡頂替
[NOWnews今日新聞]中國男星于朦朧在10月墜樓身亡後，死因及過程扯出演藝圈黑料，至今陰謀論仍瘋傳。日前還傳出與于朦朧生前合作過陸劇《太子妃升職記》的男星郭俊辰，恐成為下一個于朦朧。而近日網路傳出...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
申敏兒、金宇彬宣布結婚！41歲申敏兒凍齡護膚保養技巧公開靠紗布洗臉養成滑嫩肌！
申敏兒、金宇彬宣布結婚，消息一出即刻掀起全城熱話，相戀11年的兩人終於修成正果，而41歲的申敏兒亦再次成為話題焦點，皮膚依舊緊緻透亮、身形纖瘦緊緻，完全看不真實年齡！以下和大家公開申敏兒凍齡方法，解構她的獨門減肥及護膚保養心得！申敏兒、金宇彬宣布結婚申敏兒和金宇彬於2015年因廣告合作結緣，戀愛十年間始終保持低調，感情卻維持得相當穩定。特別是在金宇彬因患上鼻咽癌暫別幕前的那段日子，申敏兒始終陪在身邊，一同成長、共渡難關。如今這對神仙情侶正式宣布結婚，粉絲們紛紛送上祝福，為這段跨越十年的愛情長跑終於開花結果而感動不已！申敏兒《因為不想吃虧》與金永大相差12年由申敏兒、金永大、李相二、韓智賢主演的《因為不想吃虧》主要講述孫海英 (申敏兒飾) 因為不想吃虧，從而舉行假婚禮，因為緣份而選擇與金志旭 (金永大飾) 假結婚的浪漫喜劇故事。劇中申敏兒和金永大飾演情侶也十分相襯，其實他們相差12年，站在一起卻毫無遺和感，一起看看申敏兒的凍齡秘訣吧！申敏兒凍齡方法：豌豆減肥法 37歲的申敏兒依然保持纖瘦身段的原因是什麼呢？原來她曾經在IG曝光過自己的減肥食譜，附圖寫上「黃瓜與豌豆的組合，對仙女來說是可以ELLE.com.hk ・ 1 天前
金融市場興起對沖AI泡沫新玩法：押注重金投AI的甲骨文債務違約
【彭博】-- 曾經可謂沉悶的數據庫巨頭甲骨文公司正在日漸成為信貸市場衡量人工智能(AI)風險的晴雨表；該公司舉借了數百億資金，將其命運與AI的榮景牢牢地捆綁在一起。由於甲骨文與AI相關的大舉支出、在彼此交織的交易網絡中扮演核心角色，同時相比微軟或Alphabet Inc.等企業的信用評級更弱，交易員最近數月大舉湧入甲骨文的信用違約互換(CDS)合約，使該合約成為市場對沖 —— 並押空 —— AI熱潮的優選途徑。根據洲際交易所(ICE)數據服務公司的統計，近幾個月來，防範該公司未來五年債務違約的成本已成長了兩倍，周三最高達到一年約1.Bloomberg ・ 1 天前
傳美國銀行界擱置200億美元救助阿根廷計劃
《華爾街日報》引述消息人士報道，摩通(JPM)、美銀(BAC)及花旗(C)向阿根廷提供的200億美元救助計劃已被擱置，因阿根廷總統Javier Milei在上月的國會選舉中獲勝，帶動阿根廷披索及國債反彈。AASTOCKS ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 1 天前
急需換心｜44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 醫管局呼籲市民考慮捐出離世親人心臟｜Yahoo
醫管局昨晚（20 日）表示，一名急需換心的 44 歲余姓男病人現時在伊利沙伯醫院留醫，情況危殆，呼籲市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人的心臟，遺愛人間。東涌天主教學校校長林志江表示，涉事的男病人為該校中學部任教的余肇熙老師。余肇熙太太亦呼籲善心人幫忙，「給予兩位女兒再一次擁抱爸爸的機會。」Yahoo新聞 ・ 1 天前
前港姐胡家惠曾經歷前夫出軌患躁鬱症 昨宣布第二段婚姻結束：我又回復單身
現年42歲嘅胡家惠（Cathy），2002年參選香港小姐獲得季軍而入行。佢簽約TVB 18個月便離開娛樂圈，之後轉戰商界。事業上係女強人嘅胡家惠，愛情故事就比較波折，曾因前夫出軌患上躁鬱症。2018年離婚後變成單親媽媽，獨力照顧兩名囡囡，去到2022年6月佢宣佈再婚，下嫁拍拖三年嘅男友Manfred Lau，不過噚日（20日）佢喺社交網站宣布第二段婚姻結束，已回復單身。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
盛品儒遺孀蔡一鳳赴東京過結婚11周年 遇「靈異事件」：真愛從來不怕陰陽兩隔
前亞視高層盛品儒（James）於今年8月18日養和醫院因肝癌病逝，終年48歲。日前（11月19日）係佢同太太蔡一鳳嘅結婚11周年紀念日，身在日本嘅蔡一鳳卻遇上靈異事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
金宇彬甜蜜報喜「對，我要結婚了」！和申敏兒愛情長跑10年 12/20舉辦婚禮
南韓演藝圈長跑情侶金宇彬與申敏兒，終於在交往近10年後迎來好消息。兩人所屬的AM Entertainment 20日發布聲明，宣布兩位演員已決定成為彼此的終身伴侶，並將在12月20日於首爾某處舉辦非公開婚禮，僅邀請雙方家人、親戚及少數親友出席。姊妹淘 ・ 1 天前
阿Sa蔡卓妍43歲生日與C君同日慶生 合照爆緋聞健身教練Elvis同站「C位」
Twins成員蔡卓妍（阿Sa）今日（22日）迎來43歲生日，她在社交網站張貼多張照片，精心打扮下捧着蛋糕、開心舉杯，更露出美腿慶祝又大一歲。阿Sa發長文講述生日感受，內容雖未有提及感情事，但她與同月同日生的C君一起慶生聚會上，其緋聞男友33歲的健身教練Elvis亦有現身，合照時更與阿Sa一起站在「C位」，親密關係不言而喻。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
世界盃 ｜ 12隊頭號種子出爐 12月5日抽籤分組
明年世界盃的種子排名已經出爐。世界冠軍阿根廷位列第一檔，與歐洲國家盃冠軍西班牙、英格蘭、法國及巴西同屬pot 1。三個主辦國美國、墨西哥及加拿大也被列入頭號種子。Yahoo 體育 ・ 17 小時前
脆友私心推爆的MUJI寶藏！梳子清潔刷、睫毛夾、削皮刀、指甲刀...回購率100%，真的是「相見恨晚」生活小物
網友激推！無印良品必買生活小物：梳子救星｜山毛櫸髮梳清潔刷網友心得：「這支真的是相見恨晚！以前清梳子上的頭髮都要拿牙籤挑半天，還清不乾淨。這支刷子硬硬的刷毛一刮，纏在梳子底部的頭髮、灰塵全部被勾出來，超級療癒！重點是才90元，質感還很好，真的每個女生都要有...styletc ・ 1 天前
灣仔美食｜前「糖朝」主理人重返甜品界開手工糕點店「甜入心」 招牌芒果糯米糍/斑蘭千層糕
香港甜品界迎來新勢力！位於灣仔的手工糕點小店「甜入心」，由90年代人氣糖水店「糖朝」創辦人洪翠娟主理，於2025年8月悄然開業。洪翠娟2012年賣盤退休後，相隔14年復出，每日手工製作一系列甜品，包括招牌芒果糯米糍、千層糕和朱古力等，成為近日街坊熱話。Yahoo Food ・ 1 天前