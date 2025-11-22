Sabrina Carpenter冇緣演真人版「長髮姑娘」 因太靚而落選？

【on.cc東網專訊】動畫《魔髮奇緣》（Tangled）即將被迪士尼改編成真人版電影，之前一直傳出美國流行樂壇天后Sabrina Carpenter飾演片中「長髮姑娘」樂佩（Rapunzel）的大熱人選。不過近日有消息指她冇緣飾演該角。

據網上消息指Sabrina的確就《魔》casting而與迪士尼的高層見過面洽談參演《魔》，不過見面過後，有指迪士尼的高層認為她「太美」而放棄邀請她演出，他們想找一個外型較為普通一些的演員。除了Sabrina之外，美國超模Bella Hadid亦曾為影片試過鏡，亦未能通過。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】