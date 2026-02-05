Sabrina Carpenter超級碗薯片廣告公開 與「薯片佬」患難見真情

【on.cc東網專訊】美國人氣天后Sabrina Carpenter日前於「格林美音樂獎」中的精彩演出惹來爭議，而近期「曝光率」爆晒燈的她接拍的薯片廣告亦於網上率先曝光，個廣告將會於本周末在年度體壇盛事美式足球「超級碗」舉行期間播放。

現實生活中感情生活空白的Sabrina今次於這輯廣告中竟然與「薯片」拍拖，廣告中她揚言自己已厭倦「男仔」需要搵「佬」，結果她用薯片砌成一個「男人」並發生「我談的那場戀愛」，於廣告中Sabrina與「薯片佬」過着戀愛生活，睇波、遊車河、上床，直至「薯片佬」於紅地氈上被一群fans撞晒，最後她索性與fans一起品嚐地上的薯片，慘情得來又帶點無厘頭！

除了Sabrina之外，奧斯卡金像影后愛瑪史東（Emma Stone）為網頁設計公司拍攝的「超級碗」廣告亦將於比賽期間播放。今次她再與合作無間的希臘導演Yorgos Lanthimos 再度合作，廣告繼續玩怪誕風格。此外，有美國網站公布「超級碗」史上最昂貴製作費的廣告，就是由美國女星史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）與老公Colin Jost於2022年為亞馬遜拍攝的廣告，據知廣告的成本高達2,600萬美元（約2億港元）。

