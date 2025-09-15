Sabrina Carpenter「美國甜心」唱片封面爭議：兩性關係的諷刺還是順從陷阱？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

Sabrina Carpenter 的《Man’s Best Friend》專輯封面引發了粉絲的兩極反應。

封面中，Carpenter四肢著地，金色長髮被一位未露面的男性拉住，她那雙大睜的眼睛傳遞出一種曖昧的順從姿態。這張圖像不僅借鑒了經典性感女郎的視覺語言，還讓人聯想到從老式海報到現代MV的女性物化現象。作為一個以俏皮、自嘲風格著稱的流行明星，Carpenter的這一形象迫使我們質疑：這究竟是巧妙的諷刺，還是無意中的自我貶低？

Sabrina Carpenter’s 的最新專輯 《Man’s Best Friend》跪姿專輯封面被罵爆，卻同時拿得Billboard 專輯榜第一。

乍看之下，這張封面似乎只是流行音樂的標準套路: 挑釁、風格化，並符合我們對她的期待：一個大膽、帶有反諷意味的年輕女星。支持者認為，這是聰明的諷刺藝術。諷刺本質上利用誇張、反諷或幽默來批判權力結構，Carpenter的姿勢正是在這條鋼索上行走。她通過放大自身形象，嘲弄娛樂業對女性的規範化要求。例如，粉絲在社交媒體上指出，這張封面呼應了專輯標題的隱喻: 「人的最好朋友」通常指狗，諷刺女性在關係中被物化成順從的「寵物」。Carpenter本人在訪談中強調，這是關於「控制與失去控制」的對比，意圖顛覆male gaze。這種解讀讓人聯想到她的音樂風格：從《Short n’ Sweet》的俏皮性暗示，到《Man’s Best Friend》的心碎慶祝，她總是用幽默包裝深刻主題。

然而，反對聲浪同樣強烈。批評者認為，這張封面越界了，強化了關於女性性別的倒退觀念，甚至可能美化暴力元素。蘇格蘭的反家庭暴力組織Glasgow Women’s Aid公開譴責，稱其將女性貶低為「道具和財產」。在當前反女性主義潮流上升的背景下，這種形象被視為有害，尤其對年輕粉絲而言。Carpenter擁有大量青少年追隨者，她的影響力意味著責任——如果諷刺不夠明顯，就可能被誤讀為迎合男性幻想。這種分歧不是新鮮事，它反映了我們對女性藝術家表達的雙重標準：性感可以，但不能太「危險」；挑戰規範可以，但必須安全且不引起不適。

Sabrina Carpenter 在2024年憑藉夏季洗腦神曲《Espresso》席捲全世界。

模式違背（Schema Violation）

要深入理解這場爭議，我們可以借鑒一個心理學概念: 「模式違背」（schema violation）。模式是我們基於經驗形成的心理模板，幫助預測世界。Carpenter的品牌形象一向是俏皮、自覺的諷刺，因此當她採用充滿順從與極端女性化的姿勢時，便打破了這種預期，引發突兀感。當兩個矛盾觀念碰撞時，我們感到心理緊張。為了化解，支持者重新詮釋為女性主義諷刺；反對者則拒絕，擔心它助長危險規範。這兩種反應都源於我們對她的情感投入——粉絲通過社交媒體、訪談和歌詞，視她為理想化偶像。當形象矛盾時，便感覺像背叛。

諷刺與爭議

Carpenter的封面並非孤例，它延續了女性藝術家在諷刺與爭議之間遊走的傳統。回想Madonna的《Like a Prayer》，將宗教與性感結合引發公憤，卻奠定她作為挑釁者的地位，反抗媒體對女性的束縛。Miley Cyrus從《Hannah Montana》轉向《Bangerz》的性感叛逆，挑戰了流行文化對女性的狹隘角色。Doja Cat從華麗公主變成怪誕反派，也曾經讓觀眾不安：這是諷刺、叛逆，還是混亂？這些女性與Carpenter一樣，迫使我們面對對不願被框限的女性的不適。她們拒絕單一形象，卻常被指責「太過」或「不夠」。

女性藝術家的兩難

最終，這張封面提出了女性藝術家的兩難：她們有多少自由既批判又迎合？既是表演者又是挑釁者？女性被期望顛覆卻滿足、娛樂卻不冒犯、賦權卻不疏遠，但這種負擔，男性藝術家鮮少面對。Carpenter或許在自我貶低，也或許在顛覆體制；或許兩者兼有。但圖像本身並非訊息，我們的反應才是。它迫使我們面對對無法簡單分類的女性的文化不適。諷刺需要解讀，尤其來自探討性別或權力的女性。

在《Man’s Best Friend》發行後，專輯登上Billboard冠軍，證明爭議往往是藝術的燃料。作為觀眾，我們看到什麼，更多揭示了我們的假設，而非她的意圖。這場辯論，不僅關於一張封面，更是關於女性在流行文化中的位置。

