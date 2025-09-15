同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
Sabrina Carpenter「美國甜心」唱片封面爭議：兩性關係的諷刺還是順從陷阱？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
Sabrina Carpenter 的《Man’s Best Friend》專輯封面引發了粉絲的兩極反應。
封面中，Carpenter四肢著地，金色長髮被一位未露面的男性拉住，她那雙大睜的眼睛傳遞出一種曖昧的順從姿態。這張圖像不僅借鑒了經典性感女郎的視覺語言，還讓人聯想到從老式海報到現代MV的女性物化現象。作為一個以俏皮、自嘲風格著稱的流行明星，Carpenter的這一形象迫使我們質疑：這究竟是巧妙的諷刺，還是無意中的自我貶低？
乍看之下，這張封面似乎只是流行音樂的標準套路: 挑釁、風格化，並符合我們對她的期待：一個大膽、帶有反諷意味的年輕女星。支持者認為，這是聰明的諷刺藝術。諷刺本質上利用誇張、反諷或幽默來批判權力結構，Carpenter的姿勢正是在這條鋼索上行走。她通過放大自身形象，嘲弄娛樂業對女性的規範化要求。例如，粉絲在社交媒體上指出，這張封面呼應了專輯標題的隱喻: 「人的最好朋友」通常指狗，諷刺女性在關係中被物化成順從的「寵物」。Carpenter本人在訪談中強調，這是關於「控制與失去控制」的對比，意圖顛覆male gaze。這種解讀讓人聯想到她的音樂風格：從《Short n’ Sweet》的俏皮性暗示，到《Man’s Best Friend》的心碎慶祝，她總是用幽默包裝深刻主題。
然而，反對聲浪同樣強烈。批評者認為，這張封面越界了，強化了關於女性性別的倒退觀念，甚至可能美化暴力元素。蘇格蘭的反家庭暴力組織Glasgow Women’s Aid公開譴責，稱其將女性貶低為「道具和財產」。在當前反女性主義潮流上升的背景下，這種形象被視為有害，尤其對年輕粉絲而言。Carpenter擁有大量青少年追隨者，她的影響力意味著責任——如果諷刺不夠明顯，就可能被誤讀為迎合男性幻想。這種分歧不是新鮮事，它反映了我們對女性藝術家表達的雙重標準：性感可以，但不能太「危險」；挑戰規範可以，但必須安全且不引起不適。
模式違背（Schema Violation）
要深入理解這場爭議，我們可以借鑒一個心理學概念: 「模式違背」（schema violation）。模式是我們基於經驗形成的心理模板，幫助預測世界。Carpenter的品牌形象一向是俏皮、自覺的諷刺，因此當她採用充滿順從與極端女性化的姿勢時，便打破了這種預期，引發突兀感。當兩個矛盾觀念碰撞時，我們感到心理緊張。為了化解，支持者重新詮釋為女性主義諷刺；反對者則拒絕，擔心它助長危險規範。這兩種反應都源於我們對她的情感投入——粉絲通過社交媒體、訪談和歌詞，視她為理想化偶像。當形象矛盾時，便感覺像背叛。
諷刺與爭議
Carpenter的封面並非孤例，它延續了女性藝術家在諷刺與爭議之間遊走的傳統。回想Madonna的《Like a Prayer》，將宗教與性感結合引發公憤，卻奠定她作為挑釁者的地位，反抗媒體對女性的束縛。Miley Cyrus從《Hannah Montana》轉向《Bangerz》的性感叛逆，挑戰了流行文化對女性的狹隘角色。Doja Cat從華麗公主變成怪誕反派，也曾經讓觀眾不安：這是諷刺、叛逆，還是混亂？這些女性與Carpenter一樣，迫使我們面對對不願被框限的女性的不適。她們拒絕單一形象，卻常被指責「太過」或「不夠」。
女性藝術家的兩難
最終，這張封面提出了女性藝術家的兩難：她們有多少自由既批判又迎合？既是表演者又是挑釁者？女性被期望顛覆卻滿足、娛樂卻不冒犯、賦權卻不疏遠，但這種負擔，男性藝術家鮮少面對。Carpenter或許在自我貶低，也或許在顛覆體制；或許兩者兼有。但圖像本身並非訊息，我們的反應才是。它迫使我們面對對無法簡單分類的女性的文化不適。諷刺需要解讀，尤其來自探討性別或權力的女性。
在《Man’s Best Friend》發行後，專輯登上Billboard冠軍，證明爭議往往是藝術的燃料。作為觀眾，我們看到什麼，更多揭示了我們的假設，而非她的意圖。這場辯論，不僅關於一張封面，更是關於女性在流行文化中的位置。
更多專欄文章：
交友App約會騙案熱話延伸問題：來到2025年了，「請客」VS「AA制」誰該為約會埋單？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
21歲領養成為母親，是選擇、掙扎或是自由？在不婚不生風氣盛行的時代，Millie Bobby Brown「打破傳統」｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
Taylor Swift「現代戀愛的平衡藝術」，與Travis Kelce的愛情啟示：是互補的藝術｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
其他人也在看
甄采浠被張佳添認定「膊頭之交」 突入院情況令人擔心
藝人甄采浠（前名甄詠珊）近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「高小姐」一角而成功入屋，去年12月約滿後離巢。早前甄采浠被拍得到與《中年好聲音》評判張佳添在商場攬到實行街，表現親密，儼如熱戀中的情侶，但男方事後接受訪問時否認拍拖，稱自己「單身8年，但永不孤單」，又指與甄采浠僅屬「膊頭之交」。近日甄采浠驚爆入院，令人擔憂。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友
大林集團千金Jules Lee，集財閥家世、學霸才華與星級人脈於一身！從小與G-Dragon相識，與張員瑛、Annie都是好友。除此之外，更是攻讀法律的「學霸」，她的IG日常宛如韓劇，堪稱現代版「It Girl」！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
衛蘭相隔17年馬國開唱 突然恨嫁想生B
【on.cc東網專訊】歌手衛蘭將於11月1日在馬來西亞舉行《OUT OF FRAME世界巡迴演唱會》，她近日飛往當地宣傳及舉行粉絲見面會。活動上，提到今次是她相隔17年再在馬來西亞開唱，她表示心情激動又興奮：「因為唔知會有咁嘅機會，所以好感恩，馬來西亞喺我心目中東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
林作收苦主申訴熱氣球阿姐欠債唔還 真人挑機唇槍舌劍
【on.cc東網專訊】林作抽水無極限，又愛揭露「真相」！早前香港首個國際熱氣球節首日開幕已爆出醜聞，當天受訪的一位媽媽句句到肉鬧爆主辦方，其後火速被起底原來是一名美食KOL「Botan」菠丹，其社交網追蹤人數更由3萬急升至80多萬！東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
港本周勢減息 存款邁向零利率
美國本周減息勢在必行，現時市場的分歧僅在於減幅是0.25厘抑或0.5厘。綜合市場分析，由於香港銀行存款「水浸」，大型銀行有誘因跟隨美國減息同時下調儲蓄利率，如果美息減幅達0.5厘，港銀有機會把儲蓄及最優惠利率（P）調低0.25厘，即港元存款本周有機會回到零息環境。信報財經新聞 ・ 6 小時前
特朗普親信佔據聯儲局多數席次 大放水時代將至？
美國聯儲局 (Fed) 下周三 (17 日) 將做出最新利率決議，市場普遍預測此會將宣布降息 1 碼，但多位華爾街分析師指出，相較於可能出現的貨幣政策典範轉移，這點調整不過是序曲。鉅亨網 ・ 22 小時前
渾水專欄│回流Brian究竟做錯了甚麼？（渾水）
人生中充滿重要決策，每一步都充滿挑戰。Brian的故事提醒我們，無論是職業選擇還是生活規劃，都應兼顧長遠與眼前，衡量利弊得失。當然，要想憑經營自媒體發達，也要有靈活變通的腦袋。Yahoo財經專欄 ・ 1 小時前
中國擬推預製菜國家標準 生產成本或推高三成 香港飲食業大難臨頭？
近年本港飲食業引入預製菜非常普遍，有本港預製菜負責人甚至估計市面上每10間餐廳已有6間採用預製菜，不過到底什麼才算預製菜，餐廳是否需要披露，在港仍屬灰色地帶。然而近日內地連鎖餐廳西貝，因公開被批評使用預製菜爆公關災難，掀起國內熱議監管預製菜，而國家衛健委主導的《預製菜食品安全國家標準》剛好即將徵求意見，市場料「國家標準」將令經營成本大增，若香港最終跟隨，餐廳長遠不得再「假扮現製」，經營可能將大難臨頭Yahoo財經 ・ 1 天前
特斯拉股價四日連漲累積14%！這「兩大原因」成引爆點
特斯拉股價連四日上漲，因馬斯克未來 10 年「總體規劃」與薪酬掛鉤吸引投資者搶購股票。董事會強調政治活動不影響銷售，股東會將於 11 月決定投票權。鉅亨網 ・ 1 天前
森美終於搵到心頭好 網上分享入手心得
【on.cc東網專訊】藝人森美在社交網分享有型有款的風扇衫，在夏天着出街，實在涼快得多。香港夏天愈來愈熱，不少人也會使用手提風扇，但若在戶外穿上一件風扇衫更能夠降溫，貪靚的森美不時在主持的電台節目中講到，希望有一件靚款的風扇衫，能夠在保養、維修電單車時降溫，但早東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
比亞迪預警：中國新能源車市大洗牌要來了！約100家車企將淘汰
中國新能源汽車市場正面臨大規模洗牌，比亞迪高層李柯指出約 100 家車企可能出局，價格戰退潮及市場整治將重塑中國汽車行業格局。鉅亨網 ・ 1 天前
【新聞點評】上市公司「買樓」惹風暴
身罹惡疾的股壇狙擊手David Webb日前再次發火，怒轟時裝集團包浩斯（0483.HK）居然斥835萬元購入觀塘麗港城一個住宅物業，聲稱擬用作員工宿舍；Webb認為此舉不符合股東利益，強烈要求該公司「撻訂」取消交易。信報財經新聞 ・ 6 小時前
Kodak盲盒相機是「復古相機界Labubu」？特別版被炒價10倍價錢，LOG-ON以外還有哪裡搶？
掀起熱潮的Kodak Charmera盲盒相機，復古魅力無敵！Kodak Charmera靈感來自1987年經典Fling一次性相機，這款新系列以7款復古彩繪盲盒限量發售，含神秘透明隱藏版，驚喜滿滿。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
袁文傑探望8日大小貓B 籲領養代替購買 義工當場餵糊仔掀爭議
56歲型男袁文傑是圈中著名「貓奴」，愛貓的他一向關心流浪動物，前日（9月12日）他在IG發出帖文並附上影片，可見他去探望一隻剛出生8日的小貓B，表示「還要是未足月便出世，可想而知，BB降臨時相當弱小，放在手掌中心也要用最小力度…雖然弱小，但好強生命力；雖未開眼，但已在感受呢個世界！看著BB，心即時融化，也感謝不辭勞苦的義工朋友，BB這個階段，疏忽任何一刻也不可以，真的很辛苦！祝福小貓B😍」。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
拼多多百億補貼上線 iPhone 17系列直降1,000元
據《藍鯨新聞》周日（14 日）報導，拼多多已上線人民幣百億補貼，蘋果系列新品享受補貼後，價格明顯下降。鉅亨網 ・ 14 小時前
爆一爆｜高才通顛覆經濟「香港地址」有價有市（Louise）
今鋪政府交到功課了！瑞士洛桑國際管理發展學院公佈《2025年世界人才排名》，香港由去年第九位攀升到第四位，仲榮登亞洲第一位咁話，政府立即發新聞稿攞彩，作為小市民最緊要實際，到底高才通點樣益到市民大眾呢？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
銀色債券2025｜9.15起認購 保底息3.85厘 一文睇清各重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 12 小時前
自助餐買一送一優惠丨尖沙咀港威酒店東瀛「燒鳥」主題自助餐 人均低至$245歎日式串燒、海鮮意大利飯（另設6折煙花匯演自助餐）
尖沙咀港威酒店新主題自助餐是由早到晚的精彩，中午先暢快嘗一頓東瀛「燒鳥」主題自助餐；晚上就換上海鮮市集佳餚，歎勻海鮮意大利飯、松露焗扇貝、酥炸生蠔、蒜香白酒青口，及超級美味掛汁的黑松露意粉等。9月11日中午12點在KKday大推買一送一優惠，低至$245起就可以食到，絕對不能錯過這個快閃驚喜！此外，國慶煙花匯演日期將近，港威酒店也特別推出10.1煙花匯演美食交響曲，大歎海鮮市集自助晚餐之餘更可到酒店戶外觀景台欣賞壯麗煙花匯演！Yahoo Food ・ 1 天前
00後做地盤儲錢買樓｜靠動漫主角堅毅精神撐過逆境❗
近日網絡上有個00後男生阿浩，因為分享自己靠地盤工作成功置業經歷而爆紅，今集我們有幸採訪他置業的心路歷程，以及跟隨他到副業的工作現場拍攝。28Hse.com ・ 1 天前
中國啟動對美國半導體行業的反傾銷和反歧視調查
【彭博】— 在中美計畫就貿易和其他問題進行會談前，北京方面對美國半導體行業啟動兩項調查。Bloomberg ・ 11 小時前