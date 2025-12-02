Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

Salomon靚鞋低至4折搶！XT-6奶油色折後$1,200、「忍者鞋」RX Marie Jeanne折後$815

來自法國阿爾卑斯山的戶外品牌Salomon，創立於1947年，以專業滑雪器材起家，後來逐步拓展至登山、越野跑及潮流鞋履領域。憑藉高性能與獨特設計，Salomon不僅深受戶外運動愛好者喜愛，也在近年成為潮流圈的寵兒。告訴大家一個好消息，現在是入手Salomon的絕佳機會！因為今年NET-A-PORTER優惠中，涵蓋了Salomon多款人氣鞋履，最低可享4折優惠，其中經典機能跑鞋XT-6奶油色折後僅需 $1,200，而話題度極高的「忍者鞋」RX Marie Jeanne更只要$815即可入手。無論是追求專業機能，還是想為日常造型增添潮流亮點，這次都是搶購Salomon靚款的最佳時機。

即睇Salomon優惠

從雪山到伸展台的機能時尚傳奇

源自法國阿爾卑斯山的Salomon，以登山、滑雪與越野跑等極限運動為根基，憑藉硬核機能性與Quicklace™ 快速綁帶系統而聞名。近年來，隨著全球Gorpcore（戶外機能風） 的興起，Salomon線條感十足的技術設計意外契合城市潮流，迅速走紅。更重要的是，品牌透過與Maison Margiela等高端時裝及潮牌合作，成功將標誌性鞋款（如XT-6）推升至時尚單品的高度，徹底擺脫純粹功能定位，成為時尚界公認的「技術流」代表。

爆款單品XT-6的普及化 4折搶人氣鞋款

Salomon雖然推出過許多鞋款，但XT-6卻被視為品牌打入大眾市場的「爆紅關鍵」。這雙原本為越野跑而設計的鞋款，憑藉流線型鞋身、層次感十足的配色，以及Quicklace™所帶來的未來感，成為了日常穿搭的理想選擇。更重要的是，Bella Hadid、Hailey Bieber、Rihanna等時尚icon在公開場合紛紛演繹XT-6，完美展現了機能與潮流的融合，讓這雙鞋的曝光度與話題性瞬間攀升。而最近NET-A-PORTER優惠竟然可以折扣價買到XT-6奶油色，折後只需$1,200，難怪一推出便掀起搶購熱潮！另外，RX Marie Jeanne、XT-4、Speedcross等款式都同時降價，最平低至4折，實在是難得一遇的特價，不少已經開始出現斷碼，想入手就要趁早！

Bella Hadid多次被拍到私服愛搭配Salomon運動鞋。（圖片來源：Pinterest）

ACS Pro rubber-trimmed mesh sneakers

4折後：$714， 原價：$1,784

SHOP NOW

ACS Pro rubber-trimmed mesh sneakers

Mesh and rubber sneakers

5折後：$892， 原價：$1,784

SHOP NOW

Mesh and rubber sneakers

Speedcross 3 rubber-trimmed mesh sneakers

6折後：$745， 原價：$1,241

SHOP NOW

Speedcross 3 rubber-trimmed mesh sneakers

XT-SLATE rubber-trimmed mesh sneakers

6折後：$1,071， 原價：$1,784

SHOP NOW

XT-SLATE rubber-trimmed mesh sneakers

ACS Pro GTX rubber-trimmed GORE-TEX sneakers

6折後：$1,034， 原價：$1,723

SHOP NOW

ACS Pro GTX rubber-trimmed GORE-TEX sneakers

RX Marie Jeanne collapsible-heel mesh and nubuck sneakers

8折後：$815， 原價：$1,018

SHOP NOW

RX Marie Jeanne collapsible-heel mesh and nubuck sneakers

XT-6 rubber-trimmed mesh sneakers

8折後：$1,200， 原價：$1,500

SHOP NOW

XT-6 rubber-trimmed mesh sneakers

XT-4 OG rubber-trimmed mesh sneakers

8折後：$1,191， 原價：$1,488

SHOP NOW

XT-4 OG rubber-trimmed mesh sneakers

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

