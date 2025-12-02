Salomon靚鞋低至4折搶！XT-6奶油色折後$1,200、「忍者鞋」RX Marie Jeanne折後$815

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
NET-A-PORTER優惠全面開跑！Salomon多款人氣鞋履帶來低至4折驚喜折扣，部分款式已經出現斷碼，快點以超值價搶購心水靚鞋！
來自法國阿爾卑斯山的戶外品牌Salomon，創立於1947年，以專業滑雪器材起家，後來逐步拓展至登山、越野跑及潮流鞋履領域。憑藉高性能與獨特設計，Salomon不僅深受戶外運動愛好者喜愛，也在近年成為潮流圈的寵兒。告訴大家一個好消息，現在是入手Salomon的絕佳機會！因為今年NET-A-PORTER優惠中，涵蓋了Salomon多款人氣鞋履，最低可享4折優惠，其中經典機能跑鞋XT-6奶油色折後僅需 $1,200，而話題度極高的「忍者鞋」RX Marie Jeanne更只要$815即可入手。無論是追求專業機能，還是想為日常造型增添潮流亮點，這次都是搶購Salomon靚款的最佳時機。
從雪山到伸展台的機能時尚傳奇
源自法國阿爾卑斯山的Salomon，以登山、滑雪與越野跑等極限運動為根基，憑藉硬核機能性與Quicklace™ 快速綁帶系統而聞名。近年來，隨著全球Gorpcore（戶外機能風） 的興起，Salomon線條感十足的技術設計意外契合城市潮流，迅速走紅。更重要的是，品牌透過與Maison Margiela等高端時裝及潮牌合作，成功將標誌性鞋款（如XT-6）推升至時尚單品的高度，徹底擺脫純粹功能定位，成為時尚界公認的「技術流」代表。
爆款單品XT-6的普及化 4折搶人氣鞋款
Salomon雖然推出過許多鞋款，但XT-6卻被視為品牌打入大眾市場的「爆紅關鍵」。這雙原本為越野跑而設計的鞋款，憑藉流線型鞋身、層次感十足的配色，以及Quicklace™所帶來的未來感，成為了日常穿搭的理想選擇。更重要的是，Bella Hadid、Hailey Bieber、Rihanna等時尚icon在公開場合紛紛演繹XT-6，完美展現了機能與潮流的融合，讓這雙鞋的曝光度與話題性瞬間攀升。而最近NET-A-PORTER優惠竟然可以折扣價買到XT-6奶油色，折後只需$1,200，難怪一推出便掀起搶購熱潮！另外，RX Marie Jeanne、XT-4、Speedcross等款式都同時降價，最平低至4折，實在是難得一遇的特價，不少已經開始出現斷碼，想入手就要趁早！
ACS Pro rubber-trimmed mesh sneakers
4折後：$714，
原價：$1,784
Mesh and rubber sneakers
5折後：$892，
原價：$1,784
Speedcross 3 rubber-trimmed mesh sneakers
6折後：$745，
原價：$1,241
XT-SLATE rubber-trimmed mesh sneakers
6折後：$1,071，
原價：$1,784
ACS Pro GTX rubber-trimmed GORE-TEX sneakers
6折後：$1,034，
原價：$1,723
RX Marie Jeanne collapsible-heel mesh and nubuck sneakers
8折後：$815，
原價：$1,018
XT-6 rubber-trimmed mesh sneakers
8折後：$1,200，
原價：$1,500
XT-4 OG rubber-trimmed mesh sneakers
8折後：$1,191，
原價：$1,488
相關文章：聖誕禮物隨時贏TOTEME價值$7,900手袋！Yahoo獨家活動，登記NET-A-PORTER新會員即攞$300
