Salomon ACS Pro 20周年紀念版：金色輝煌，定義潮流未來

一雙鞋從山野間的越野跑道，一路闖進都市街頭的時尚圈，成為大家腳上那雙讓人忍不住多看一眼的潮物。這就是Salomon ACS Pro的故事，今年正好滿20歲，品牌特別推出Golden Archive限量版，用閃耀的金色外衣慶祝這段旅程。從2005年的原型開始，這雙鞋不只承載了戶外機能的基因，還混搭了街頭潮流的靈魂，穿上覺得自信滿滿，卻又不張揚。

一切得從2005年的GCS Pro說起，那時Salomon從山地鞋款中汲取靈感，演變出ACS Pro這款經典。它不僅在戶外圈子大放異彩，還迅速成為時尚達人的必備單品。這些年來，ACS Pro帶來無數驚喜，從各種配色到衍生款式，還有那些讓人搶破頭的聯名合作——像是和KAR / L'Art de L'Automobile、JAHJAH、MM6 Maison Margiela的跨界設計，每次推出都掀起一陣風潮。現在，為了紀念20周年，Salomon端出Golden Archive ACS Pro，以2005年從未上市的樣本為藍本，採用金銀配色，絕對值得入手！

這雙限量鞋的細節處處見心思：鞋舌上刻著特別設計的20周年字體，底盤是透視感的Chassis穩定系統，兩側有碳纖維印花，鞋跟的金銀抽帶和經典回旋標誌更是點睛之筆。買回家還附上黑色紀念鞋袋和鞋盒，整體華麗到不行，穿上它就像踩在潮流的巔峰。走過20年，從越野本質轉型成街頭ICON，這雙Golden Archive ACS Pro不只為Salomon立下里程碑。



