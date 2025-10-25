葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
Sam Altman 新創公司計劃利用聲波解讀大腦信號
Sam Altman 最近邀請了獲獎的生物分子工程師 Mikhail Shapiro 加入他即將與聯合創始人 Alex Blania 發佈的 Merge Labs 腦機介面初創公司。雖然 Shapiro 的正式職位尚不明確，但消息來源表示他將成為 Merge 的創始團隊成員，並在與投資者的談判中擔任關鍵領導角色。目前的談判仍在進行中，但 Merge 預計將從 OpenAI 和其他投資者那裡籌集數億美元，這一點早前《金融時報》已有報導。
Shapiro 的加入暗示了 Altman 在 Merge 的技術方向。他在加州理工學院的工程實驗室在生物分子技術方面取得了幾項重要進展，特別專注於無侵入性神經成像和控制技術。他尤其著重於使用超聲波與人腦互動，無需像 Neuralink 那樣進行開顱手術。
此外，他還在基因療法方面做了大量工作，以使細胞對超聲波可見，這也支持了早前《彭博社》的報導，該報導指出 Merge 計劃將這種方法應用於其首款產品。Shapiro 和 Altman 及 Blania 的發言人均未能及時回應媒體的詢問。
在最近的一次演講中，Shapiro 談及如何利用聲波和磁場來創建腦機介面。他表示，與其將電極插入腦組織，不如「將基因引入細胞」使其對超聲波作出反應。他表示，他的使命是開發與腦神經元及身體其他部位細胞進行互動的方式，並希望這些方式能更少侵入性。
Altman 近期也表示，他不喜歡 Neuralink 的侵入性方法。在我參加的一次記者晚宴上，他提到他「絕對不會將某種東西植入我的大腦」，因為這會殺死神經元，這是 Neuralink 的介面所做的事情。他說：「我希望能夠想某個東西，然後 ChatGPT 能夠回應我。也許我想要的是只讀的方式，這似乎是一個合理的選擇。」
當 Merge Labs 在未來幾周內正式發佈時，預計 Altman 將擔任董事長，但不會像他在與 Blania 共同創立的另一家公司——名為 Tools for Humanity 的眼球掃描球初創公司中那樣參與日常運營。硅谷中一個熱門話題是討論人類與機器合併的年份（或者如果不合併，那麼人類會何時...）。
