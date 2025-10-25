焦點

葉劉淑儀棄選　縱橫政壇半世紀　金句節錄

TechRitual

Sam Altman 新創公司計劃利用聲波解讀大腦信號

Techritual.com

Sam Altman 最近邀請了獲獎的生物分子工程師 Mikhail Shapiro 加入他即將與聯合創始人 Alex Blania 發佈的 Merge Labs 腦機介面初創公司。雖然 Shapiro 的正式職位尚不明確，但消息來源表示他將成為 Merge 的創始團隊成員，並在與投資者的談判中擔任關鍵領導角色。目前的談判仍在進行中，但 Merge 預計將從 OpenAI 和其他投資者那裡籌集數億美元，這一點早前《金融時報》已有報導。

Shapiro 的加入暗示了 Altman 在 Merge 的技術方向。他在加州理工學院的工程實驗室在生物分子技術方面取得了幾項重要進展，特別專注於無侵入性神經成像和控制技術。他尤其著重於使用超聲波與人腦互動，無需像 Neuralink 那樣進行開顱手術。

廣告

此外，他還在基因療法方面做了大量工作，以使細胞對超聲波可見，這也支持了早前《彭博社》的報導，該報導指出 Merge 計劃將這種方法應用於其首款產品。Shapiro 和 Altman 及 Blania 的發言人均未能及時回應媒體的詢問。

在最近的一次演講中，Shapiro 談及如何利用聲波和磁場來創建腦機介面。他表示，與其將電極插入腦組織，不如「將基因引入細胞」使其對超聲波作出反應。他表示，他的使命是開發與腦神經元及身體其他部位細胞進行互動的方式，並希望這些方式能更少侵入性。

Altman 近期也表示，他不喜歡 Neuralink 的侵入性方法。在我參加的一次記者晚宴上，他提到他「絕對不會將某種東西植入我的大腦」，因為這會殺死神經元，這是 Neuralink 的介面所做的事情。他說：「我希望能夠想某個東西，然後 ChatGPT 能夠回應我。也許我想要的是只讀的方式，這似乎是一個合理的選擇。」

當 Merge Labs 在未來幾周內正式發佈時，預計 Altman 將擔任董事長，但不會像他在與 Blania 共同創立的另一家公司——名為 Tools for Humanity 的眼球掃描球初創公司中那樣參與日常運營。硅谷中一個熱門話題是討論人類與機器合併的年份（或者如果不合併，那麼人類會何時...）。

推薦閱讀

11 travel

其他人也在看

Microsoft Outlook 獲得 AI 改進 新團隊上任

Microsoft Outlook 獲得 AI 改進 新團隊上任

根據消息來源，使用 Outlook 的用戶剛剛適應了近年來 Microsoft 電子郵件客戶端的網絡化改變，然 […]

TechRitual ・ 1 天前
Halo: Campaign Evolved 將於 2026 年在 PS5 和 Xbox 上發佈全新版本

Halo: Campaign Evolved 將於 2026 年在 PS5 和 Xbox 上發佈全新版本

Halo Studios 為明年慶祝《Halo》25週年而打造了一款特別的遊戲。《Halo: Campaign […]

TechRitual ・ 1 天前
機場貨機衝落海｜打撈船吊起飛機黑盒　涉事航空公司代表與死者家屬商討恩裇金

機場貨機衝落海｜打撈船吊起飛機黑盒　涉事航空公司代表與死者家屬商討恩裇金

【Now新聞台】機場貨機墮海事故，負責打撈的船隻昨夜（周五）起出飛機黑盒。兩艘打撈船抵港，連續兩日打撈失事貨機的殘骸，周五晚成功將藏有飛機黑盒的機尾打撈上躉船，民航意外調查機構表示，兩個黑盒有入水情況，已送往實驗室作初步檢查。吊重能力達350噸的打撈船「南天翔」吊起疑似引擎零件，另一艘吊重能力達500噸的打撈船「南天鵬」亦駛至涉事的貨機殘骸。海事處的船隻不時駛過，岸邊有大批身穿反光衣的工作人員協助。有專家表示，根據國際標準，事故發生後一個月內就要提交初步調查報告。香港工程師學會航空分部副主席詹永年：「現場有沒有軚痕、跑道或設備有否撞爛，都是一些線索。撈起殘骸後，看看有沒有甚麼爛了，當時的反推最後位置是怎樣，這些都是一些線索。」機管局早前表示，機場跑道及停機坪的設計，以至事發當日的天氣，全部符合安全標準，會全力配合調查。貨機公司的代表周五與遇難者的家屬見面，向他們致以慰問，並承諾會發放恩恤金，未有透露具體金額。&nbsp;#要聞

now.com 影音新聞 ・ 1 天前
Tesla 錄影捕捉奧克拉荷馬州小型飛機墜毀事件

Tesla 錄影捕捉奧克拉荷馬州小型飛機墜毀事件

一架 Tesla 在奧克拉荷馬州的高速公路上拍攝到了一段令人震驚的視頻，畫面中一架小型飛機飛越當地的一條道路， […]

TechRitual ・ 17 小時前
2025年踏入Gen Beta世代！還未來得及認識Gen Alpha，就踏入集AI人工智能與科技的微妙時代

2025年踏入Gen Beta世代！還未來得及認識Gen Alpha，就踏入集AI人工智能與科技的微妙時代

2025年，也是踏入Gen Beta的時代，而當大家都在說Gen Z（Z世代）是年輕一輩的時候，來算一下，其實年紀最大的已經是28歲（1997年出生）！時代不停在前進，一起來迎接這個集AI人工智能與科技的微妙世代吧！

Yahoo Style HK ・ 1 小時前
Apple 調整 iPhone Air 生產能力

Apple 調整 iPhone Air 生產能力

知名的 Apple 分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）最近報導，Apple 正在減少 iPhone Ai […]

TechRitual ・ 1 天前
Tesla CEO Elon Musk 公布 AI5 晶片生產計劃細節

Tesla CEO Elon Musk 公布 AI5 晶片生產計劃細節

Tesla 首席執行官 Elon Musk 最近透露了有關公司下一代 AI5 晶片的新細節，形容其設計為「驚人 […]

TechRitual ・ 1 天前
工人在美國核電廠反應堆腔內墜落，誤飲關鍵池水

工人在美國核電廠反應堆腔內墜落，誤飲關鍵池水

工人在美國核電廠反應堆腔內墜落，誤飲關鍵池水

TechRitual ・ 1 天前
Tesla Mad Max 模式獲得監管機構關注

Tesla Mad Max 模式獲得監管機構關注

Tesla 的 Mad Max 模式首次引起了監管機構的關注，因為美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) […]

TechRitual ・ 1 天前
新型智能眼鏡將因微型光學技術而迎來變革

新型智能眼鏡將因微型光學技術而迎來變革

新型智能眼鏡將因微型光學技術而迎來變革

TechRitual ・ 1 天前
RICOH GR 加持、realme GT8 系列國行銷量報捷！三日銷量超歷代首週表現、「這容量」出機佔比過半

RICOH GR 加持、realme GT8 系列國行銷量報捷！三日銷量超歷代首週表現、「這容量」出機佔比過半

以低至 3,999 人民幣（約港幣 $4,360）價格，提供 S8 Elite Gen 5 旗艦效能、兼配備抓拍王 RICOH GR 影像技術，realme 早前宣佈旗艦 realme GT8 系列旗艦手機，首銷三日銷售額、已打破系列歷代首週銷售額紀錄，表現理想。

Mobile Magazine ・ 1 天前
QCY H3S 耳機以 $50 提供高端主動噪音消除功能的體驗

QCY H3S 耳機以 $50 提供高端主動噪音消除功能的體驗

QCY 最近發佈了其全新旗艦耳罩式耳機 H3S。這款耳機的設計受到了 Sony WH1000 系列的影響，承諾 […]

TechRitual ・ 1 天前
中國科學家利用自然技術轉化污染土壤為自我清潔反應器回收稀土元素

中國科學家利用自然技術轉化污染土壤為自我清潔反應器回收稀土元素

中國科學家利用自然技術轉化污染土壤為自我清潔反應器回收稀土元素

TechRitual ・ 1 天前
要你 100 萬粒 TPU！Anthropic 與 Google 簽訂數百億美元協議

要你 100 萬粒 TPU！Anthropic 與 Google 簽訂數百億美元協議

最近 Anthropic 亦打算大幅提升運算資源，與Google達成了數百億美元協議，宣布計劃擴大使用 Google Cloud 技術，包括高達一百萬顆 TPU，預計將在 2026 年帶來超過 1 吉瓦（gigawatt） 的運算能力。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
人工智能瀏覽器的競爭正在加劇

人工智能瀏覽器的競爭正在加劇

網絡瀏覽器已經在過去十多年內保持相似的外觀和功能，各大公司幾乎都提供相同的特性，並且往往使用相同的引擎。不過， […]

TechRitual ・ 1 天前
Amazon優惠｜AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

Amazon優惠｜AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

AirTag 目前在 Amazon 回到歷史低價，四隻裝只要 US$65 便可入手。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Oppo 與 Google 合作推進 Find X9 系列 AI 功能於海外市場

Oppo 與 Google 合作推進 Find X9 系列 AI 功能於海外市場

Oppo 最近在中國發佈了 Find X9 系列手機，並在全球發佈前宣布與 Google 建立新合作關係，將在 […]

TechRitual ・ 17 小時前
Samsung優惠｜Galaxy S24 Ultra 激減 HK$2,525，買 Samsung Galaxy 平板送鍵盤皮套，信用卡獨家回贈

Samsung優惠｜Galaxy S24 Ultra 激減 HK$2,525，買 Samsung Galaxy 平板送鍵盤皮套，信用卡獨家回贈

追求頂尖科技與極致性價比的你，絕不能錯過 Samsung Week 年度星級賞超強優惠！即日起至 10 月 31 日，大量精選產品都有瘋狂折扣，其中 Samsung Galaxy S24 Ultra 限時降價 HK$2,525，讓你以更優惠的價格擁有這款功能強大的手機。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
中國新型無人坦克 Type 100 進一步提升戰鬥能力

中國新型無人坦克 Type 100 進一步提升戰鬥能力

中國新型無人坦克 Type 100 進一步提升戰鬥能力

TechRitual ・ 1 天前
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖　揭當年離婚「淨身出戶」原因　三子各有成就最安慰

羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖　揭當年離婚「淨身出戶」原因　三子各有成就最安慰

被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前