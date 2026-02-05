Sam Altman 長文認真反擊 Anthropic 嘲諷廣告，炮轟「虛偽」且「獨裁」

在剛結束的美國超級盃賽事期間，兩大 AI 巨頭 OpenAI 與 Anthropic 展開了激烈的輿論攻防。針對 Anthropic 發布的一系列具諷刺意味的廣告，OpenAI 執行長 Sam Altman 公開發表長文，批評 Anthropic 的行銷手法既「不誠實」且帶有「雙重標準」，並指責該公司試圖控制用戶行為，走上一條「獨裁」的道路。

廣告引發的口水戰：諷刺還是誤導？

廣告 廣告

Anthropic 在超級盃廣告中描繪了未來 AI 可能充滿廣告的負面景象。對此，Sam Altman 坦言廣告內容確實有趣，但他質疑其誠實性。他強調，OpenAI 的核心原則之一就是絕對不會以廣告中所描述的方式運行廣告，並直言：「我們並不愚蠢，我們知道用戶會拒絕那種模式。」

Sam Altman 指出，Anthropic 利用虛假的廣告來批評並不存在的理論性廣告，這種做法正是典型的「雙重標準」。

免費普及 vs 昂貴精品

這場爭論的核心在於兩間公司的經營哲學。Sam Altman 提出了以下幾點對比：

普及化與門檻： Sam Altman 表示 OpenAI 致力於提供免費服務，因為接觸技術能創造自主權。他透露，單是在德州使用免費版 ChatGPT 的人數，已經超過了全美國使用 Claude 的總人數。

定價策略： 他形容 Anthropic 是「向有錢人提供昂貴產品」的公司。雖然 OpenAI 也有付費訂閱服務（Plus 或 Pro 版本不會顯示廣告），但他們更堅持要讓無法支付訂閱費用的數十億人也能使用 AI。

控制與開放： Sam Altman 批評 Anthropic 試圖控制用戶對 AI 的用途，甚至封鎖他們不喜歡的公司（包括 OpenAI 本身）使用其程式碼產品。

Codex 與開發者的時代

相較於 Anthropic 的廣告，OpenAI 的超級盃廣告則聚焦於「建設者」（Builders）。Sam Altman 透露，自周一推出以來，相關應用程式已達到 500,000 次下載。他充滿信心表示：「Codex 將會取得勝利。」

他總結道，這個時代屬於建設者，而非那些想要控制他人的人。OpenAI 將繼續致力於降低技術成本，讓更強大的智能服務變得更加廉價且易於獲取。

更多內容：

Claude 宣布「無廣告」反擊 ChatGPT！Anthropic：對話唔應該有贊助內容

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk