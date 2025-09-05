熱氣球節・一文整合｜政府揭 8 月測試失敗
Sam Edelman秋冬新鞋亮相！熱賣閃令令「網鞋」Mary Jane新出酒紅色、返工舒服平底鞋登場
一眾時尚迷都在留意的Sam Edelman出了不少秋冬新鞋，有熱話的Mary Jane、Ballet Flats等，連前陣子搶斷的「魚網鞋」都有新色登場。此外，Boots也翻了兩款新貨，隨後亦會有冬季款新鞋上架，還有預告在9月都會陸續推出一些小皮具，如卡片套，甚至手袋都會有新貨，各位粉絲又要準備去巡舖了！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
Sam Edelman推出秋冬系列，透過6大獨特風格主題，精彩詮釋當代女性的多面魅力。系列有不少本年度大熱的潮流元素，如豹紋印花、浪漫酒紅色，毛絨質感，以及百搭經典的栗棕色系列。秋冬季鞋子也不夠，品牌也推出全新的手袋及配飾系列，時尚迷又有購物新目標了！
秉承「新野性美學」的設計理念，Sam Edelman SARAH 2採用經典豹紋設計，搭配6公分舒適中粗跟，展現自信優雅的都會風格。雙袢帶瑪麗珍鞋面設計潮流俏皮，是時髦愛好者必備單品。另外有RINDA圓頭方跟高跟鞋、VIENNA尖頭高跟鞋以及舒服日常可穿的ALIE芭蕾平底鞋。
另外年度大熱又浪漫的酒紅鞋子都有好多款式可選，如交叉松緊綁帶設計的ARYA奢華絲絨平底鞋、結合酒紅色絲絨與水鑽的MADI小方頭瑪麗珍鞋，還有之前賣斷市的MICHAELA SHINE，這次是以經典瑪麗珍鞋型示人，將酒紅網面與璀璨水鑽元素完美融合，方頭設計提升配戴舒適度，穿來日常或是去派對都超漂亮！
豹紋、酒紅款以外，還有深棕系列、Loafers系列等新鞋子上架，現在都可以在店內看到。至於手袋與配飾要等一下才亮相，各位可以去看鞋款，隨後再留意品牌推出的手袋。
MICHAELA SHINE MARY JANE FLAT
價錢：$1,600
MADI FLAT
價錢：$1,300
ALIE STUDDED BALLET FLAT
價錢：$1,400
BIANKA SLINGBACK PUMP
價錢：$1,400
MICHAELA MARY JANE FLAT
價錢：$1,400
MICHAELA MARY JANE FLAT
價錢：$1,400
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
旅行機場造型靚行李箱+1：日本設計LOJEL Voja「網紅行李箱」全新象牙白色亮相
Chloe手袋成二手市場黑馬！經典款Paddington Bag爆紅，登Lyst熱門品牌榜Top9
其他人也在看
28歲「超殺女」Chloë Moretz浪漫完婚，那淺藍色絲質婚紗原來出自LV總監之手
28 歲「超殺女」Chloë Grace Moretz 與模特兒女友 Kate Harrison 在 9 月 1 日浪漫完婚，並在 Instagram 上分享了一系列令人驚豔的婚紗照，瞬間引發全球熱議！其中，最受矚目的莫過於 Chloë 身穿的那件淺藍色絲質婚紗，原來由 Louis Vuitton 藝術總監 Nicolas Ghesquière 親自操刀設計！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
Wales Bonner x adidas Originals 2025 秋冬 Jabbar 膠囊系列 向籃壇傳奇 Kareem Abdul-Jabbar 致敬
Wales Bonner 再度聯手 adidas Originals，推出向籃球傳奇 Kareem Abdul-Jabbar 致敬的全新系列；焦點之作 WB Jabbar 改以全麂皮鞋面配上鱷魚壓紋皮革三條紋，氣場再升級。HYPEBEAST ・ 2 小時前
月餅2025｜Häagen-Dazs月餅優惠限時5折起！雪糕月餅禮盒最平$259入手 新出開心果雪糕月餅/隱藏版雪糕/雪糕三文治
雪糕月餅絕對是每年中秋節的Must Have Item，不再局限於傳統月餅，成了中秋飯後的最美好甜品，大人及小朋友都愛這種透心涼的滋味！今年中秋，Haagen-Dazs推出多款全新口味雪糕月餅，包括開心果主題的「堅果脆月」及「星河璨月」，更有隱藏版雪糕登場，同時更帶來驚喜優惠，9月26日起至10月6日，全港多個地點可換領，優惠不僅有低至5折驚喜，更附贈多款雪糕禮券及產品，自用或送禮都夠大方得體！Yahoo Food ・ 27 分鐘前
月餅2025｜康得思酒店明閣月餅突發買一送一！每盒低至$204入手迷你流心奶黃月餅/迷你錦繡月餅
中秋佳節將至，還未入手月餅的你，就一定要留意！今次香港康得思酒店明閣推出的月餅系列備受矚目，其中迷你錦繡月餅拼盒（六件裝）及迷你流心奶黃月餅（六件裝）推出「恒生客戶尊享」買一送一，只要輸入優惠碼【HASEMOONCMC】，折後最平每盒$204，非常抵買！大家立即上Klook入手優惠！Yahoo Food ・ 30 分鐘前
天生偶像！張員瑛童年照瘋傳，網友驚呼「是富家千金臉孔」！
然而近日在韓國論壇上，一組她童年時期的照片流出，再度印證了這句話。照片中，年幼的張員瑛留著齊瀏海長髮，身穿綠色洋裝抱著小狗對鏡頭微笑，另一張則換上黑色洋裝，擺出模特兒姿勢，氣場十足。網友驚訝地發現，即便年紀尚小，她的五官與身材比例已經展現出遠超同齡孩子的...styletc ・ 1 天前
金正恩見習近平 稱支持中方對台立場
中共中央總書記、中國國家主席習近平，周四（4 日）晚間在北京人民大會堂同來華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年活動的北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行會談。鉅亨網 ・ 3 小時前
【萬寧】今日出位價（只限04/09）
萬寧今日出位價L'Oreal Paris強韌豐盈、透明質酸輕盈水潤洗護髮系列及美髮油系列低至$79/件；透明質酸輕盈水潤系列蘊含護膚高純度透明質酸，微分子結構，天然來源成份，為人熟知的肌膚保濕成分，能有效吸收水份，水潤呵護頭髮。YAHOO著數 ・ 1 天前
古洞公屋地盤工業意外 房署要求承辦商交報告 擬適當處分
【Now新聞台】房屋署對有工友離世深感難過，會全力配合勞工處和警方調查，並立即檢視其他房委會地盤類似工序的安全情況，已要求承辦商提交詳細調查報告，並向死者家屬提供所需的一切協助，會嚴肅跟進事件，並根據調查結果對承建商採取適當處分。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 16 小時前
54歲陳豪「型佬」魅力關鍵在於頭髮！5個低成本的自然養髮方法，「這款精油」頭皮按摩助增強毛囊活性
想做「美魔女」、「型佬」，除了養好肌膚，頭髮的保養也很重要。護髮養髮的步驟不能懶惰，而說到「護髮參考書」，娛圈中都有不少明星可以參考。有發現一些男明星，如陳豪、譚俊彥、古巨基、李克勤，踏入中年後愈來愈有魅力嗎？除了氣質的培養，頭髮濃密也是關鍵！究竟有什麼方法可以由「髮量危機」變成「厚度男神」？試試以下5個低成本的自然養髮方法，或許可以幫你重拾濃密秀髮，散發年輕魅力！Yahoo Style HK ・ 1 天前
外賣白飯驚見骨頭、豉油漬 疑為「二手飯」 事主呻：唔敢食
疫情以後，外賣文化盛行，食品衛生向來是市民最關注的一環。近日，有網民在社交平台發文，指自己叫外賣時，竟收到一盒疑似「二手飯」的白飯，飯中更附有骨頭及豉油漬，令他大感不安，直呼「唔敢食直接掉咗」。Yahoo Food ・ 1 天前
【Aeon】Living Plaza土瓜灣店 $12產品一律$10（即日起至14/09）
Living Plaza土瓜灣店推出超抵優惠，由即日起至9月14，店內所有$12產品一律$10！YAHOO著數 ・ 1 天前
iHerb週年慶限時71折優惠碼！第2個星期週末美容、個人護理產品限時71折 維他命C精華$50起／仲有草本營養、維他命產品輪流減價
iHerb有逾5萬件日常雜貨、保健品、零食、美妝等產品，有不少產品定價比香港市價低，吸引不少人都到iHerb掃貨。如果大家想平價入手supplement，一定要把握今年iHerb 29週年慶優惠，一連幾星期都有不同類別產品限時71折優惠，Yahoo購物專員幫大家整理iHerb周年慶第2個星期的優惠，大家可以將心水產品先放入購物車，到時一有優惠就可以即刻check out，不怕被人搶購一空，iHerb買滿$250即有免運費，大家記得趁優惠低價多買囤貨啦！Yahoo Food ・ 2 小時前
許光漢是「UNIQLO穿搭天才」？同款恤衫、T-Shirt成為熱搜，網民：比較想要同款「老公」
許光漢退伍後，工作排得滿滿的！早前，來港宣傳電影 《他年她日》後，又登上2025 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節與落日飛車合唱，隨後還成為UNIQLO台灣15周年品牌大使，其清新帥氣形象宣傳照，成為近日的網上熱話。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
特朗普：馬斯克有80%是超級天才 料他別無選擇只能回歸共和黨
美國總統特朗普表示，馬斯克是個好人，但他錯誤地脫離正軌，他有80%是超級天才，然後有20%出現問題。當他解決這20%的問題後，他會很出色，預計他最終別無選擇，只能回歸共和黨。 此前，特朗普與馬斯克公開鬧翻，馬斯克稱要創立一個新政黨，挑戰共和黨及民主黨，而特朗普則威脅終止馬斯克的政府合約及補貼。不過隨後兩人試圖修補關係。(mn/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
iPhone 17 Pro 全新橙色如何襯？台灣手機殼品牌都弄給你看了
台灣知名手機殼品牌 Devilcase 已搶先於官網上架了最新一代 iPhone 17 全系列的保護殼，包含了 iPhone 17、17 Air、17 Pro 及 17 Pro Max，給準備入手新機的人第一手參考。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
尹恩惠11天狂瘦2﹒5kg！公開快速瘦身法，空腹喝「1物」控血糖又抗飢餓！
韓星尹恩惠近年以 YouTuber 身份活躍中，除了演戲、唱歌，她更是公認的「減肥達人」！為了在鏡頭前展現最完美狀態，她經常親自研究瘦身法，也會在 YouTube 頻道上分享運動、飲食與保養技巧。過去女人我最大 ・ 1 天前
徐子淇「復出」影封面照 引網上熱議造型 有網民為其平反：師兄清潮穿越嚟？
人稱「千億新抱」嘅徐子淇，最近成為時尚雜誌Vogue香港版9月號封面人物。身為恒基地產聯席主席李家誠嘅太太，徐子淇喺專訪入面仲提及自己有份參與構思恆地喺中環嘅項目The Henderson，並透露中環新海濱用地將以「橋」為概念Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
中環美食｜The Henderson天際飲食新地標 必食三大人氣餐廳Peridot/AKIRA BACK/花雲（另設Cloud 39香港最高全玻璃天幕宴會廳）
位於中環，由全球知名建築師扎哈．哈迪德設計的最新地標建築The Henderson，將於2025年第四季推出三個創新餐飲概念，結合最新宴會空間，打造一個獨特的「登峰之旅」飲食體驗。The Henderson的餐飲佈局採用層層遞進的方式，分別於5、38樓及39樓，每一層都代表著不同的味覺高度和生活品味，多間人氣餐廳包括：Peridot、AKIRA BACK、花雲等，為大家帶來一系列的全新餐飲體驗！Yahoo Food ・ 1 天前
星座運勢｜9月白羊/金牛/雙子運勢：雙子珍惜財富及人際所擁有的、金牛誠實檢視過去別逃避｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
12星座2025年9月星座運勢，分析白羊座、金牛座、雙子座9月星座運勢。Yahoo Style HK ・ 1 天前
【中環解密】恒地中環新海濱項目 徐子淇預告設大劇院
有「千億新抱」之稱、恒地（0012.HK）聯席主席兼董事總經理李家誠（Martin）的太太李徐子淇（Cathy），時隔兩年再「出山」為時尚雜誌VOGUE拍攝9月刊封面，並以「Homecoming」為主題，特別到恒地在中環的新地標The Henderson的頂層空間拍攝。信報財經新聞 ・ 1 天前