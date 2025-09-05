Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Sam Edelman秋冬新鞋亮相！熱賣閃令令「網鞋」Mary Jane新出酒紅色、返工舒服平底鞋登場

一眾時尚迷都在留意的Sam Edelman出了不少秋冬新鞋，有熱話的Mary Jane、Ballet Flats等，連前陣子搶斷的「魚網鞋」都有新色登場。此外，Boots也翻了兩款新貨，隨後亦會有冬季款新鞋上架，還有預告在9月都會陸續推出一些小皮具，如卡片套，甚至手袋都會有新貨，各位粉絲又要準備去巡舖了！

（官方圖片）

（官方圖片）

Sam Edelman推出秋冬系列，透過6大獨特風格主題，精彩詮釋當代女性的多面魅力。系列有不少本年度大熱的潮流元素，如豹紋印花、浪漫酒紅色，毛絨質感，以及百搭經典的栗棕色系列。秋冬季鞋子也不夠，品牌也推出全新的手袋及配飾系列，時尚迷又有購物新目標了！

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

秉承「新野性美學」的設計理念，Sam Edelman SARAH 2採用經典豹紋設計，搭配6公分舒適中粗跟，展現自信優雅的都會風格。雙袢帶瑪麗珍鞋面設計潮流俏皮，是時髦愛好者必備單品。另外有RINDA圓頭方跟高跟鞋、VIENNA尖頭高跟鞋以及舒服日常可穿的ALIE芭蕾平底鞋。

（官方圖片）

另外年度大熱又浪漫的酒紅鞋子都有好多款式可選，如交叉松緊綁帶設計的ARYA奢華絲絨平底鞋、結合酒紅色絲絨與水鑽的MADI小方頭瑪麗珍鞋，還有之前賣斷市的MICHAELA SHINE，這次是以經典瑪麗珍鞋型示人，將酒紅網面與璀璨水鑽元素完美融合，方頭設計提升配戴舒適度，穿來日常或是去派對都超漂亮！

（官方圖片）

（官方圖片）

豹紋、酒紅款以外，還有深棕系列、Loafers系列等新鞋子上架，現在都可以在店內看到。至於手袋與配飾要等一下才亮相，各位可以去看鞋款，隨後再留意品牌推出的手袋。

按此自Sam Edelman秋冬新鞋

MICHAELA SHINE MARY JANE FLAT

價錢：$1,600

SHOP NOW

MADI FLAT

價錢：$1,300

SHOP NOW

ALIE STUDDED BALLET FLAT

價錢：$1,400

SHOP NOW

BIANKA SLINGBACK PUMP

價錢：$1,400

SHOP NOW

MICHAELA MARY JANE FLAT

價錢：$1,400

SHOP NOW

價錢：$1,400

SHOP NOW

