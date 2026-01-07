天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
Samsung優惠｜55 吋 QLED 智能電視狂減 $6,300，新款 Galaxy Tab S11 直降 $900，信用卡額外現金回贈
想升級家中娛樂設備或入手最新平板？Samsung 由即日起至 1 月 11 日 的新年新優惠，絕對為你提供更多超值選擇！其中，55 吋 Neo QLED 智能電視現正以近 65 折的超優惠價登場，直接大減 HK$6,300，無論是追劇、打機還是觀賞電影，都能享受極致畫質與沉浸式體驗。
而 Samsung Galaxy Tab S11 平板電腦更直降 $900，滿足你日常工作、學習與娛樂的所有需求，再送平板配件！提提大家，再配合限定 DBS 信用卡付款優惠，單一淨簽賬滿指定金額， 更可享高達 HK$2,000 現金回贈，買得越多，省得越多，這麼抵買的機會當然不能錯過！
55" Neo QLED QN90F 4K Samsung Vision AI Smart TV (2025)
55" Neo QLED QN90F 4K Samsung Vision AI Smart TV (2025) 售價 + 優惠
HK$11,980 或 免息分期每月 HK$332.78 起 (原價 HK$18,280)
可享高達 36 個月免息分期
DBS信用卡用戶享 HK$800 現金回贈
Samsung 會員首次購物優惠，全單滿$2,000額外減$100
Galaxy Tab S11
Galaxy Tab S11 12GB+512GB 售價 + 優惠
HK$6,788 或 免息分期每月 HK$188.56 起 (原價 HK$7,688)
可享高達 36 個月免息分期
DBS信用卡用戶享 HK$400 現金回贈
Samsung 會員首次購物優惠，全單滿$2,000額外減$100
送薄型鍵盤皮套
送港幣 $500 Galaxy Credit 網上消費額
折扣禮遇多達 HK$1,299
Galaxy Z Flip7
Galaxy Z Flip7 12GB+512GB 售價 + 優惠
HK$8,998 或 免息分期每月 HK$249.94 起 (原價 HK$9,698)
可享高達 36 個月免息分期
DBS信用卡用戶享 HK$400 現金回贈
Samsung 會員首次購物優惠，全單滿$2,000額外減$100
送港幣 $300 Galaxy Credit 網上消費額
折扣禮遇多達 HK$300
