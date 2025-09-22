Samsung優惠｜Galaxy Book4 Pro 上代清貨勁減 HK$6,272，Galaxy Tab S11 限時容量升級

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Galaxy Book4 Pro 上代清貨勁減 HK$6,272，Galaxy Tab S11 限時容量升級

秋日換機最佳時機來襲！Samsung 官網重磅推出秋日購物賞優惠活動，由 9 月 19 日至 9 月 30 日期間，各大精選產品同步爆發驚喜折扣，其中 Galaxy Book4 Pro 上代清貨特惠，價格直減 HK$6,272！其輕薄設計與強悍性能兼具，無論辦公創作還是娛樂學習，都是絕佳選擇。此外，Samsung 新款平板 Galaxy Tab S11 亦有容量升級活動，用相同價格享受更大儲存空間，就不再擔心儲存容量不足！

提提大家，登入會員可享有首次購物優惠，全單滿 HK$2,000 可額外減 HK$100。而且使用 DBS 信用卡付款，單一淨簽賬滿指定金額， 更可享高達 HK$2,000 現金回贈。

立即查看 Samsung 秋日購物賞

Galaxy Book4 Pro

Galaxy Book4 Pro 32GB+1TB 售價 + 優惠

HK$9,408 或 免息分期每月 HK$ 261.33 起 (原價 HK$15,680)

可享高達 36 個月免息分期

DBS信用卡用戶享 HK$400 現金回贈

立即購買

Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S11 12GB+512GB 售價 + 優惠

HK$6,788 或 免息分期每月 HK$ 188.56 起 (原價 HK$7,688)

可享高達 36 個月免息分期

DBS信用卡用戶享 HK$400 現金回贈

送港幣 $500 Galaxy Credit 網上消費額

折扣禮遇多達 HK$500

立即購買

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 Edge 12GB+256GB

HK$6,933 或 免息分期每月 HK$ 192.58 起 (原價 HK$8,398)

可享高達 36 個月免息分期

DBS信用卡用戶享 HK$400 現金回贈

送港幣 $200 Galaxy Credit 網上消費額

折扣禮遇多達 HK$200

立即購買

