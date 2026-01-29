錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
Samsung優惠｜Galaxy Tab S10 FE+ 直降 HK$400， 送真無線耳機＋保護套，再送 Galaxy Credit 換心儀配件
想入手一部平板，追劇要爽、做筆記要順、開啟多工仍能保持高效？Samsung 由即日起至 1 月 31 日的新年優惠，絕對是專為你而設。最新優惠中，Galaxy Tab S10 FE+ 直降 HK$400，再送多角度書本式保護套和真無線耳機，再加送 HK$300 Galaxy Credit 讓你自由選擇心儀配件升級整套生態圈，CP 值爆棚。提提大家，再配合限定 DBS 信用卡付款優惠，單一淨簽賬滿指定金額， 更可享高達 HK$2,000 現金回贈，買得越多，省得越多，新年搶優惠當然也要一馬當先！
Galaxy Tab S10 FE+
Galaxy Tab S10 FE+ 8GB+128GB 售價 + 優惠
HK$4,388 或 免息分期每月 HK$121.89 起 (原價 HK$4,788)
可享高達 36 個月免息分期
DBS信用卡用戶享 HK$150 現金回贈
Samsung 會員首次購物優惠，全單滿$2,000額外減$100
送 ITFIT 多角度書本式保護套
送 ITFIT真無線耳機 T10
送港幣 $300 Galaxy Credit 網上消費額
折扣禮遇多達 HK$1,197
Galaxy Book5 Pro
14” Galaxy Book5 Pro 32GB+1TB 售價 + 優惠
HK$14,180 或 免息分期每月 HK$393.89 起
可享高達 36 個月免息分期
DBS信用卡用戶享 HK$800 現金回贈
Samsung 會員首次購物優惠，全單滿$2,000額外減$100
送纖薄電腦保護套
送 20,000 毫安雙向閃電快充行動電源
送港幣 $780 Galaxy Credit 網上消費額
折扣禮遇多達 HK$1,476
Galaxy S25 Edge
Galaxy S25 Edge 12GB+512GB 售價 + 優惠
HK$8,598 或 免息分期每月 HK$238.83 起 (原價 HK$9,398)
可享高達 36 個月免息分期
DBS信用卡用戶享 HK$400 現金回贈
Samsung 會員首次購物優惠，全單滿$2,000額外減$100
送 Galaxy SmartTag2 (4盒裝)
送透明保護殼
送港幣 $200 Galaxy Credit 網上消費額
折扣禮遇多達 HK$1,146
