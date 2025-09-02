Samsung 三折螢幕設備或於本月發佈

Samsung 一直在研發其首款三摺智能手機，據報導該設備已經進入量產階段。根據 ET News 的最新報導，Samsung 可能會在本月稍後的特別 Unpacked 活動上提前宣布這款設備，隨後將於 11 月進行商業發佈。

根據最新的供應鏈信息，Samsung 將其生產預測縮減至僅 50,000 部，這遠低於之前估計的 200,000 部三摺手機。這款名為 Galaxy G Fold 或 Galaxy Z TriFold（暫定名稱）的首代設備，預計將作為消費者對這種形狀需求的試驗。

更複雜的是，Samsung 的三摺手機將僅在兩個市場銷售——南韓和中國。Samsung 據報導這樣做是為了避免分散注意力，並防止對 Galaxy Z Fold7 的需求造成影響。

