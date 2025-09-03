Samsung 三摺智能手機可能不會如先前報導般迅速發佈

Samsung 期待已久的三折手機可能會比最近報導的時間更晚發佈。根據來自韓國的新資訊，該設備將最早於下個月宣布，並計劃在十一月正式推出。

這與昨天的消息相悖，當時同一消息來源奇怪地聲稱該設備會在本月底正式亮相。當然，經過這麼長時間的等待，多等一兩個月並不是太大的問題。

華為本月將發佈其第二代三折設備，Mate XTs 將成為 Samsung 即將推出的三折手機的主要競爭對手，因為市場上將只有這兩款設備。

再次提到，Samsung 計劃僅發運 50,000 部其首款三折手機，這顯然不算多。作為對比，原版 Galaxy Fold 的生產量為 500,000 部。當然，這款新設備的價格將會比之前的更高。

至於為什麼 Samsung 似乎不急於揭曉三折設備，據悉該公司發現 Galaxy Z Fold7 在市場上的表現非常良好，因此不想將注意力轉移到新的設備上，至少目前是這樣。

