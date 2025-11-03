低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
Samsung 三摺疊手機獲得 Bluetooth 認證，顯示全球發佈計劃明朗
Samsung 即將推出的三摺手機於十月底展示，但尚未正式發佈。不過，看來我們的等待時間不會太長，因為該手機最近已在 Bluetooth SIG 的認證數據庫中被發現。有趣的是，多個型號已獲得認證，包括 SM-D6390、SM-D639N、SM-D639U、SM-D639U1 和 SM-D639B。
這些型號的存在暗示著該設備將會在廣泛的地區發售，包括北美、中國和韓國。通常以「B」結尾的型號是 Samsung 的全球版本，但這並不具體告訴我們將會在哪些國家上市。不過，這確實給我們一個暗示，三摺手機可能不會一開始僅限於幾個市場，或是在發佈後會迅速改變市場策略。
根據先前的傳聞，該手機可能會在明年僅在美國推出，而這一情況仍有可能發生。畢竟，距離 2026 年不到兩個月的時間，但該手機仍未正式宣布。隨著更多關於此設備的信息出現，將會繼續關注並更新相關報導。
