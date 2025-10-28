Samsung 三摺疊手機真身首度公開，內摺確認或於 11 月在少數地區發售

江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
趁著 APEC 正在南韓慶州舉辦的機會，Samsung 首度公開了旗下三摺疊手機的真身。在今日 K-Tech Showcase 活動的現場，Samsung 佈置了一個裝有透明 LED 螢幕的展櫃，其中展示了摺疊與展開狀態的三摺疊新機。根據螢幕上播放的動畫，裝置果然採用了傳聞的 G 型內摺結構，與目前唯一量產三摺機華為 Mate XT 的 Z 型方案形成區別。可以看到 Samsung 的新機和 Galaxy Z Fold 7 一樣配備了開孔式自拍相機而非屏下拍攝模組，而根據到場媒體東亞日報的說法，內螢幕的大小約為 10 吋，摺痕也並不明顯。
結合過去載 One UI 8 中出現過的動畫，Samsung 這個 G 型三摺疊的外螢幕在展開狀態下處在中間位置，和華為用三分之一內螢幕充當外螢幕的設計有明顯不同。也就是說它在使用時只能在常規手機尺寸的外螢幕或完全展開後平板尺寸的內螢幕間切換。作為對比，華為 Mate XT 的 Z 型結構每打開一「摺」就是一種型態，你可以在常規手機、雙摺疊手機、平板這三檔尺寸中按需選擇。
Galaxy Z Trifold！ pic.twitter.com/9jStEwLQ3w
— PhoneArt (@UniverseIce) October 28, 2025
Samsung 這種內摺方案的優勢是可以更好地保護內側螢幕，且轉軸設計相對簡單。但相對應地，這種結構在摺疊狀態下的厚度應該會比 Z 型更厚，因此會犧牲一部分手感和便攜性。官方目前還沒有透露細節規格和更重要的發售資訊（連名字是一直傳的「Galaxy G Fold」還是新出現的「Galaxy Z Trifold」都無法確定），但外界猜測新機會在本週的 APEC CEO 峰會期間發佈，上市時間可能會被放在 11 月。不過按照爆料大神 evleaks 得到的消息，Samsung 初期的策略較為謹慎，銷售地區可能僅限南韓、中國內地、台灣、新加坡及阿聯酋。
