Samsung 三摺疊操作動畫，後置鏡頭一樣可以自拍

知名消息源 @TechHighest 在 X 平台發佈推文，分享了 Samsung 首款三摺疊手機的開合機制演示動畫，為用戶呈現這款創新裝置的核心亮點。

從曝光的動畫細節來看，Samsung 這款三摺疊手機採用了獨特的分步開合設計。當用戶使用裝置外屏時，需先展開配備鏡頭的左側部分，隨後右側部分再跟進展開，整個開合過程連貫流暢，展現出精密的機械結構設計。這種分步開合方式不僅兼顧了操作的便捷性，也可能為裝置的耐用性提供保障。

除了新穎的摺疊機制，動畫還披露了一項頗具實用性的影像創新功能，就是用戶可直接調用後置鏡頭進行自拍。這一設計將有效利用後置高像素鏡頭模組的優勢，大幅提升自拍畫質，同時減少前置鏡頭對屏幕空間的佔用，讓屏幕顯示區域更完整，進一步優化用戶的視覺體驗。

儘管此次曝光的僅為演示動畫，無法完全呈現最終產品的所有細節，但結合此前陸續流出的影片與渲染圖來看，這 Samsung 首款三摺疊手機的基本形態和核心功能已基本確定，懸念逐步減少。目前，Samsung 官方尚未對該產品的發佈時間、具體配置等信息作出回應。