Samsung 三摺疊耐用度翻車？Galaxy Z TriFold 直播狂摺未到官方承諾數已見轉軸異常

Galaxy Z TriFold 作為 Samsung 的首款三摺疊手機，其耐用性如何必然受到外界的高度關注。日前南韓 YouTuber 五木橋電子市場和毀機大佬 JerryRigEverything 先後對這款產品進行了摺疊壽命直播及破壞測試，結果不約而同都難言理想。

直播狂摺：未到官方承諾次數，轉軸先「走樣」

Samsung 在發佈 Galaxy Z TriFold 時宣稱的摺疊壽命是 20 萬次，但根據五木橋電子市場的直播結果，被測機器在經過約 14 萬次翻摺後，轉軸已出現明顯的機械性劣化。直播在摺疊超過 15 萬次後結束，此時裝置雖仍可運作，但狀況著實堪憂。

測試者形容經過狂摺的手機開合阻力會變得不平均、張力下降、一側轉軸疑似無法完全閉合。而且在折疊時機器會發出異響，觀感上更接近轉軸結構開始失效，而非單純外觀磨損。

討論區兩派：有人話「夠用」，有人擔心現實更惡劣

在 Reddit 討論中多見的一派言論認為，將 14 萬次折疊換算日常使用，估計即使每日摺到幾十次，都可能「夠用」數年，覺得數字唔算差。

​但另一派就提醒直播測試多數環境較乾淨、節奏固定，真實場景卻要面對口袋灰塵、棉絮、汗水等變數，所以實際情況可能比測試更差（多轉軸結構尤其怕微粒入侵）。

JerryRigEverything 上手：刮、燒正常表現，防塵不力、一彎即斷

而在知名毀機狂魔 JerryRigEverything 的傳統耐用度測試中，刮傷與火燒部分「無太多意外」，摺疊螢幕物料仍然易被刮花，而這算是摺機的常見問題。但 Galaxy Z TriFold 對口袋內微塵的抵抗力似乎較差，就算砂粒未到顯微級別，完全打開再闔上時，轉軸依舊會發出明顯碾磨聲響，令人懷疑微粒已影響鉸鏈運作。

最致命一幕出現在彎折測試，在反方向施力下 Galaxy Z TriFold 幾乎即時失守。機身結構受損，同時螢幕也出現畫面撕裂並最終變黑。

Samsung 三摺疊 Galaxy Z TriFold 登場：12.9mm 厚 G 型結構有別華為、10 吋 120Hz、5,600mAh 電池

這兩項測試的結果讓我們意識到，雙摺機發展初期遇到的耐用度問題，在三摺機上可能又要再經歷一遍。除去 Samsung 外，三摺疊的開創者華為也面臨著相同的情況。而對想入手三摺機的用家而言，除了新鮮感與大螢幕體驗，保養、使用情境同延長保固方案，在購買前都必須要納入考慮呢。

