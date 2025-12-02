Samsung 三摺疊 Galaxy Z TriFold 登場：12.9mm 厚 G 型結構有別華為、10 吋 120Hz、5,600mAh 電池

一個多月前在 APEC 短暫現身的 Samsung 三摺疊手機今日終於以 Galaxy Z TriFold 之名正式登場！它採用了 G 型內摺結構，與此前唯一量產三摺機華為 Mate XT 的 Z 型方案形成區別。裝置在摺疊和展開狀態下厚度分別是 12.9mm 和 3.9mm，機身重量為 309g，大體上和 Mate XT 在同一水平。Samsung 在這款新機上啟用了 2 個尺寸不同的 Armor FlexHinge 轉軸，並融入鈦合金提升強度。根據官方測試，摺疊壽命不低於 20 萬次。另外機身亦具備 IP48 防塵防水機能，使用側邊指紋辨識方案。

和猜測的一樣，Galaxy Z TriFold 的內螢幕大小為 10 吋，解析度 2,160 x 1,584（269 PPI），峰值亮度 1,600 尼特。外側則是一片 6.5 吋 2,520 x 1,080 面板（442 PPI、21:9 比例），亮度最高 2,600 尼特，外覆 Gorilla Glass Ceramic 2 玻璃。值得一提的是，內外 OLED 都是 120Hz，這讓 Z TriFold 成為了首款高更新率三摺機（華為的機器內側都是 90Hz）。

Galaxy Z TriFold 搭載了 Snapdragon 8 Elite for Galaxy 處理器和 16GB RAM，可選 512GB 或 1TB 儲存。其內建的電池為 5,600mAh，和 Mate XT 系列一致。但充電功率落後不少，有線和無線功率分別是 45W 和 15W。而在影像部分，內外自拍相機均為 10MP，後置三攝系統由 2 億畫素光學防震主相機、12MP 超廣角和 10MP 3X 遠攝組成。

Samsung 三摺疊 Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z TriFold 會從即日起率先於南韓上市，價格 359.4 萬韓元起，約合 1.9 萬港幣。後續將登陸內地、台灣、新加坡、美國等市場，香港發售資訊未知。

