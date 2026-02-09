SAMSUNG 中階新貴現身！ Galaxy A57 5G 獲藍牙認證 預規格升級與發表時間

繼年初推出多款入門級別作品後，SAMSUNG 旗艦系列外的另一銷量支柱 Galaxy A 系列中階手機亦正式進入換代程序。據國際認證機構的最新資料顯示，備受市場矚目的 Galaxy A57 5G 已經正式通過藍牙 SIG 認證，這意味著該款手機的研發工作已進入最後階段，極大機會在短期內與全球消費者見面。

從藍牙認證頁面透露的資訊顯示，Galaxy A57 5G 的型號定為 SM-A576B，並確認支援最新的藍牙 5.4 傳輸協定。這項技術更新不僅能提供更穩定的連接品質，亦有望在音訊傳輸與功耗控制方面帶來更理想的表現。雖然認證文件通常不會揭露過多硬件細節，但這項關鍵步驟的完成，往往預示著手機距離正式發表僅剩數週至一個月的時間，與往年 A 系列在春季更新的節奏相吻合。

市場預測 Galaxy A57 5G 將會延續品牌近年簡約的設計，並在螢幕亮度與處理器效能上作出適度調整，以應對日益激烈的中階市場競爭。考慮到前代作品在續航力與拍照平衡感上的良好口碑，A57 5G 預計會進一步優化其影像演算法，並搭載最新的 One UI 介面，務求在實用性與操作流暢度之間取得更好的平衡點。

隨著多項規格參數陸續曝光，Galaxy A57 5G 無疑將成為接下來三千港元預算區間的有力競爭者。