焦點

專訪︱港產「女忍者」黃敏婷苦練七年奪世一

Yahoo Tech HK

Samsung 公佈新一代 Odyssey 電競顯示器，主打 6K 裸眼 3D 仲有 1,040Hz 超高更新率

發售資訊尚未確定。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
Samsung 公佈新一代 Odyssey 電競顯示器，主打 6K 裸眼 3D 仲有 1,040Hz 超高更新率
Samsung 公佈新一代 Odyssey 電競顯示器，主打 6K 裸眼 3D 仲有 1,040Hz 超高更新率

每年的老規矩，Samsung 又搶在 CES 2026 開幕前先聲奪人，一口氣預告 2026 年 Odyssey 電競螢幕陣容。這次最搶鏡的新品是 32 吋的 Odyssey 3D，它能提供 6,144×3,456 超高解析度，基本更新率為 165Hz。在需要時其亦可透過 Dual Mode 切換至 3K 模式，並將更新率率推到 330Hz。除此之外，這款顯示器還有 1ms GtG 反應時間，並能即時追蹤眼球去調整景深同視角，以達成「另畫面物體分離更立體」的絕佳 3D 效果。Samsung 亦聯合工作室遊戲優化，《Stellar Blade》、《The First Berserker: Khazan》等作品在新機上都會有更好的視覺表現。

廣告

若是追求極速觀感，「全球首款 1,040Hz 螢幕」Odyssey G6 絕對能吸引到你的目光。它在 2,560×1,440 原生解析度下可達到最高 600Hz 解析度，如切換 Dual Mode 便能開啟 1,040Hz，滿足高速遊玩需求。同時這款 27 吋的產品也支援 AMD FreeSync 和 NVIDIA G-Sync，可以進一步減少撕裂及保持畫面順滑。

Odyssey G6
Odyssey G6

至於偏好 OLED 的用家，Samsung 也準備了 32 吋 Odyssey OLED G8。它具備 4K QD-OLED 面板，更新率為 240Hz。螢幕防眩光，且獲得了 VESA DisplayHDR True Black 500 認證。不過亮度就偏保守，標示為 300 nit。連接方面支援 DisplayPort 2.1 及 HDMI 2.1，並可提供最高 80Gbps 頻寬，同樣對應 AMD FreeSync Premium Pro 與 NVIDIA G-Sync。

此外 Odyssey G8 的 LCD 款也推出了 2 款新品，分別是擁有 6K、165Hz 的 32 吋 G80HS 和 5K、180Hz 的 27 吋 G80HF。所有新品都會在 CES 2026 展出，但發售資訊尚未確定。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

Yahoo新聞專題報道

其他人也在看

大埔宏福苑五級火｜17層火海狂奔！救命恩人菲傭Vame僅2週遭解僱：我很愛那個嬰兒，但這並不足夠。

大埔宏福苑五級火｜17層火海狂奔！救命恩人菲傭Vame僅2週遭解僱：我很愛那個嬰兒，但這並不足夠。

大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火不僅是香港社會的一宗嚴重災難，更揭示了不少人性與法律之間的艱難抉擇。一名在宏福苑服務近一年的菲律賓籍外傭Vame的經歷，近日引起全城關注。她在大火當天發現發生火災後，迅速反應帶同僱主家中的男嬰及男嬰祖母，從居住的宏泰閣17樓跑下樓逃生。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：

Medical Inspire 醫．思維 ・ 12 小時前
Lisa演唱會熱舞太火辣！「穿透視裝頂胯、開腿」　網友開戰：不良示範

Lisa演唱會熱舞太火辣！「穿透視裝頂胯、開腿」　網友開戰：不良示範

韓女團BLACKPINK成員Lisa近期展開世界巡迴演唱會，然而因為舞台表演尺度較大，引發爭議。演出中的舞蹈設計與服裝造型，在網路上掀起正反兩極的評價，有人認為是一種藝術表現，也有人質疑過度帶有性暗示。

姊妹淘 ・ 10 小時前
78歲林子祥面色蠟黃頸部滿佈深色斑點 健康狀況惹網民關注

78歲林子祥面色蠟黃頸部滿佈深色斑點 健康狀況惹網民關注

78歲殿堂級歌手林子祥與64歲老婆葉蒨文（Sally）《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會》日前喺武漢舉行，佢哋難得去到當地，當然要到訪老字號餐廳品嘗武漢美食「過早九宮格」早餐啦！不過拍攝片段出街後，有網民留意到林子祥面色及頸部滿佈密集嘅深色斑點，令網民擔心其健康狀況。

Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆TVB記者問題奇怪 場面勁尷尬｜有片

《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆TVB記者問題奇怪 場面勁尷尬｜有片

2001年TVB劇集《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎；劇集喺2005年及2015年分別喺凌晨時段重播，均勾起唔少網民嘅集體回憶。古天樂早年買下版權並親自召集原班人馬演出，共投資3.5億拍攝電影版，電影版喺2019年拍攝完畢，等待多年終鐵定喺今年12月31日跨年檔登陸大銀幕。喺噚日（22日），男主角古天樂率領原班人馬，以及苗僑偉（三哥）、徐浩昌（肥腸）及伍詠詩等新角色演員，齊齊出席宣傳啟動禮，現場氣氛熱鬧。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《我和春天有個約會》4大女主角將激罕合體 網民極期待：天哪 我的童年

《我和春天有個約會》4大女主角將激罕合體 網民極期待：天哪 我的童年

《我和春天有個約會》為經典作品之一，備有舞台劇、劇集及電影。亞視劇集《我和春天有個約會》就是改編自1992年同名舞台劇劇本，為當年亞視收視最好嘅劇集之一。《我和春天有個約會》由鄧萃雯、萬綺雯、商天娥及蔡曉儀領銜主演。劇情背景發生喺上世紀70年代，講述4個歌女悲喜交織嘅舞台人生。近日，東方衛視宣布跨年晚會將邀請到《我和春天有個約會》4位女主角萬綺雯、鄧萃雯、商天娥、蔡曉儀相聚跨年晚會，唔少網民都表示非常期待，紛紛留言：「天哪，我的童年」、「這絕對是7080後的回憶」、「啊啊啊我小時候追幾遍的劇」、「哇！到時候看個回放」、「要哇塞一下了」、「童年回憶」、「以前的港劇是真好看」等等。又有唔少網民大讚萬綺雯保養得宜：「萬倚雯吃了多少防腐劑啊」、「萬綺雯怎麼還是這麼漂亮」、「雯雯真的好年輕」、「萬綺雯沒怎麼變」、「萬綺雯不是吧，還這麼年輕漂亮？」、「萬二蚊（萬綺雯）贏很大」等等；亦有網民指東方衛視十分厲害，估唔到可以請到蔡曉儀。

Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
碧咸一家被大仔布魯克林封鎖原因曝光　因為一隻雞

碧咸一家被大仔布魯克林封鎖原因曝光　因為一隻雞

【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）家變風波不斷，大仔布魯克林（Brooklyn）完全投靠美國豪門女星妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）一方，被爆於社交網站封鎖父親、母親Victoria、二細佬羅密歐（Romeo）、三細佬告斯（

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
食客發帖指去大鴻輝食飯要帶滅火筒 網民：唔去最安全

食客發帖指去大鴻輝食飯要帶滅火筒 網民：唔去最安全

近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，分享自己到荃灣大鴻輝中心用餐時的一個「保命習慣」，直言：「每次去大鴻輝食飯，我都會帶住支滅火筒喺身，我覺得大家都應該要咁做」。帖文一出隨即引起網民熱烈討論，不少網民半認真半搞笑回應，反映出大家對大鴻輝安全問題的高度關注與憂慮。

Yahoo Food ・ 17 小時前
佘詩曼把50歲活成30歲！神級瘦身方法公開，1招還被譽為「炸屎神器」解便秘、減重超有感

佘詩曼把50歲活成30歲！神級瘦身方法公開，1招還被譽為「炸屎神器」解便秘、減重超有感

《新聞女王》續作《新聞女王2》一開播，佘詩曼又把全網驚呆！已經50歲的她，臉不僅細緻透亮，線條緊緻度根本跟30歲沒兩樣，完全是行走的凍齡範本。到底她怎麼做到歲月不敢動她？原來她的日常瘦身飲食與作息超自

女人我最大 ・ 1 天前
港人日本「一抽入魂」集體中頭獎 引爆「玉桂狗焗爐之亂」笑到崩潰｜海外選購電器安全及注意事項全攻略

港人日本「一抽入魂」集體中頭獎 引爆「玉桂狗焗爐之亂」笑到崩潰｜海外選購電器安全及注意事項全攻略

臨近聖誕長假期，大批香港人已經搶先「返鄉下」飛到日本旅遊，東京、大阪、福岡到處都聽到廣東話。而在社交平台 Threads 上，突然被一班身在日本旅遊的港人洗版，全部都為同一件事「頭痕」——抽中「玉桂狗一番賞」頭獎焗爐！閱讀更多：宏福苑大火喚醒家居防火意識｜防火門點揀最實際？同普通實芯門有咩分別？｜開放式廚房唔合規恐累保險失效！法例要求一文睇清入伙前必讀｜六大範疇逐點檢查 滲水、空心磚、門窗膠邊、水電、泥水油漆到傢俬清單一覽近日至少有十多名港人在 Threads 發帖表示，到便利店玩「玉桂狗一番賞」，本來心願很簡單，只想抽中玉桂狗公仔、化妝袋、環保袋、匙扣之類「易拎又可愛」的小物，結果一刮開獎券——竟然是頭獎焗爐。乍聽之下以為「中頭獎」值得開心，現實卻是：只有焗爐，卻不能用！皆因日本電壓與香港不同，焗爐連包裝又大又重，單是拿回酒店已十分狼狽，托運回港更須額外付款。一眾「苦主」通通都不打算把這份「大禮」帶回港，只好上 Threads 尋找「居日港人」接收，求「領養」！因此被網民笑稱為「一番賞焗爐之亂」。有中獎者更笑言：「第一次中頭獎，竟然係焗爐，真係笑到崩潰！」甚麼是「一番賞」？抽獎版本的

28Hse.com ・ 7 小時前
43歲玄彬男神顏值不再？為角色犧牲增肥14kg變「油膩大叔」，讓歲月痕跡漸變中年男人魅力

43歲玄彬男神顏值不再？為角色犧牲增肥14kg變「油膩大叔」，讓歲月痕跡漸變中年男人魅力

43歲玄彬男神顏值下降引熱議！即使是男神也未必能對抗殘酷的歲月，但歲月痕跡也許是中年男性的魅力來源，只是戰線不再局限於顏值上了！

Yahoo Style HK ・ 15 小時前
郭富城10年來每天只吃1.5餐！唯一破戒「是為了妻女」　網嘆：好爸爸好丈夫

郭富城10年來每天只吃1.5餐！唯一破戒「是為了妻女」　網嘆：好爸爸好丈夫

天王郭富城近日在訪談中談到自己的飲食習慣，坦言為了維持體態，過去十多年來幾乎每天只吃「1.5餐」。不過，這套嚴格自律的生活方式，近年因為家庭出現了明顯轉變。他笑說，現在願意為了陪伴太太方媛和女兒，恢復正常三餐，形容這樣的改變是「甜蜜的負擔」。

姊妹淘 ・ 1 天前
郭羡妮《尋秦記》電影版宣傳，氣質高雅完全不像51歲！三大凍齡保養法則，顏值與身材依然宛如少女

郭羡妮《尋秦記》電影版宣傳，氣質高雅完全不像51歲！三大凍齡保養法則，顏值與身材依然宛如少女

郭羡妮復出為《尋秦記》電影版宣傳，優雅氣質與凍齡美貌完全不像 51 歲！郭羡妮在社交媒體分享與宣萱、滕麗名的合照，郭羡妮結婚後淡出幕前，近日現身宣傳活動讓大家感到十分驚喜！

Yahoo Style HK ・ 9 小時前
43歲彭于晏香港街頭拍戲！穿POLO衫「胸肌炸裂」 網震驚：這身材太不科學

43歲彭于晏香港街頭拍戲！穿POLO衫「胸肌炸裂」 網震驚：這身材太不科學

男星彭于晏12月20日在香港街頭拍戲時，被路過民眾拍下未修圖照片，畫面在網路上引發討論。鏡頭沒有濾鏡修飾，43歲的他整體狀態依然引人注意，簡單俐落的穿搭也成為話題。

姊妹淘 ・ 8 小時前
「反攻深圳」行動失敗！ 全線熄爐！ 校長燒肉無力回天 大埔最後分店明年1月結業

「反攻深圳」行動失敗！ 全線熄爐！ 校長燒肉無力回天 大埔最後分店明年1月結業

曾揚言要「反攻深圳」、對抗北上消費潮的本地連鎖燒肉店 「校長燒肉日韓料理」，元朗及觀塘分店已先後於今年8月及9月結業，最後一間大埔廣場分店近日亦宣佈即將結業，品牌全線「熄爐」。

28Hse.com ・ 9 小時前
賽西湖千呎銀主盤五折推拍 原業主已離世 曾承造10年逆按揭

賽西湖千呎銀主盤五折推拍 原業主已離世 曾承造10年逆按揭

拍賣場再現低價銀主盤，北角老牌豪宅賽西湖大廈一伙逾千呎單位，早年曾發生墮樓事故，將於下周五（1月2日）推出拍賣，開價980萬元，較市價折讓近五成。該單位原業主曾承造安老按揭（逆按揭），離世後單位遭銀主收回拍賣。

28Hse.com ・ 1 天前
61歲張曼玉一穿西裝帥到封神！久違拍時尚大片 每張都像「時髦教科書」！

61歲張曼玉一穿西裝帥到封神！久違拍時尚大片 每張都像「時髦教科書」！

從黑白畫面中的俐落西裝，到淺色調沙發上的針織衫造型，張曼玉把「鬆弛感」穿成一種高度自律後的從容。寬肩剪裁、柔軟襯衫、自然垂墜的褲型，在她身上不只是衣服，而是一種歷經時間後才懂得的節奏感。沒有刻意裝年輕，卻比任何流行關鍵字都更耐看。另一組牛仔造型則完全是教...

styletc ・ 13 小時前
意甲 ｜拿玻里捧盃　海倫六字回應離開曼聯決定

意甲 ｜拿玻里捧盃　海倫六字回應離開曼聯決定

拿玻里以2比0擊敗博洛尼亞，成功在意大利超級盃封王，在決賽踢足90分鐘的海倫上載自己捧盃的笑容照片，並用六個字總結他離開曼聯的決定。

Yahoo 體育 ・ 22 小時前
55歲小儀認單身焦慮 30歲關口似萬劫不復恐無人要 至今無法單獨看戲吃晚飯

55歲小儀認單身焦慮 30歲關口似萬劫不復恐無人要 至今無法單獨看戲吃晚飯

早前離開商台的55歲阮小儀出名是單身貴族，數年前她曾在ViuTV節目《吃掉前男友》上自爆情路坎坷，她曾與出版社CEO拍拖7年，雙方已達談婚論嫁，但對方出軌及在她30歲時提出分手，令她飽受情傷，更慨嘆「每次戀情都輸畀第三者」。而她日前在另一節目中大談「單身焦慮」，更稱至今仍沒法自已去餐廳吃晚飯或看演唱會。

Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
黎智英案︱子女貼舊照展示黎與家人最近一次聖誕聚會 「今年再次被迫在他缺席下慶祝」︱Yahoo

黎智英案︱子女貼舊照展示黎與家人最近一次聖誕聚會 「今年再次被迫在他缺席下慶祝」︱Yahoo

為聲援壹傳媒創辦人黎智英而設的社交平台帳號 #FreeJimmyLai 昨日（23 日）發放了一張舊照，顯示黎智英和家人最近一次慶祝聖誕。女兒黎采亦拍片分享了父親的點滴，說他會在倫敦海德公園晨運時高聲歌唱，她會走開以免尷尬。帖文重申，黎智英健康正在惡化，監禁危害他的生命，呼籲國際社會不能保持緘默。

Yahoo新聞 ・ 10 小時前
海兒為保「天籟式高音」 自爆「世紀牙患」：我箍過三次牙！

海兒為保「天籟式高音」 自爆「世紀牙患」：我箍過三次牙！

女高音歌唱女神海兒（Hedy）近日成為牙膏品牌代言人！這次廣告選角甚有要求，指明並非要普通歌手藝人，而是要找一把「雲南香格里拉高原女聲」！綜觀樂壇，女高音歌唱家Hedy成功跑出，認真「高」人一等！

Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前