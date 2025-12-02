Samsung 可能發佈兩款書本式可摺疊智能手機，型號包括 SM-F971 和 Galaxy Z Fold8

根據最新的消息，Samsung 可能在明年推出兩款書本式可摺疊智能手機。這一消息雖然仍在猜測階段，但源於韓國公司目前正在開發一款型號為 SM-F971 的設備。該設備的代號為 H8，顯然不是型號為 SM-F976 的 Fold8，後者的代號為 Q8。這款新設備確實屬於 Galaxy Z Fold 系列，而不是 Flip系列，因為 Flip 系列的型號以 7 開頭，而非 9。

有趣的是，Galaxy Z Flip FE 的型號為 SM-F761。如果未來有 Flip FE 2，那麼其型號將是 SM-F771，因為 Samsung 每年都會增長中間的數字。首位的「7」用來表示「翻轉式」，因此可以推測 SM-F971 將會是 Galaxy Z Fold FE。它的型號與 Flip FE 2 相同，只是將 7 換成 9，這代表了一款書本式可摺疊設備。

根據其他一些消息來源（如下方鏈接所述），SM-F971 可能會是新型態的首款設備——仍然是書本式可摺疊，但其外屏擁有 18:9 的長寬比，內部折疊屏幕則為方形設計。這一設計據說是為了與即將推出的可摺疊 iPhone 競爭，該手機預計明年發佈，並將擁有比 Samsung 的 Galaxy Z Fold7 更寬的外屏。

目前尚不清楚哪個版本的消息更為準確，所有這些仍然只是猜測。在接下來的幾週和幾個月中，希望能獲得更具體的信息。在此之前，讀者可以在評論中分享對 Fold FE 或擁有方形內屏和 18:9 外屏的新 Fold 的偏好。

