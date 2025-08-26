天文台料低壓區本週中入南海
Samsung 嘲諷 iPhone 無法摺疊的趣聞
Samsung 最近在社交媒體上發佈了一則趣味短片，藉此戲謔 iPhone 的直板設計，並強調其折疊手機的優勢。這段影片展示了兩位使用 iPhone 的角色，當他們看到一部折疊手機時，驚訝地表現出對其創新的讚嘆，並提到「如果可以折疊就好了」。這則短片意在突出 Samsung Galaxy Z Fold 和 Z Flip 系列的獨特性。
Samsung 在影片中強調了折疊技術所帶來的便利性，指出用戶可以擁有更大的顯示屏而不必犧牲便攜性。這種對比不僅是對競爭對手的幽默調侃，也反映了 Samsung 在折疊技術上的持續創新。
在市場上，折疊手機的需求逐漸上升，Samsung 透過這種行銷手法吸引消費者的注意，並希望進一步推動其折疊手機的銷售。這一策略可能會促使其他品牌重新考慮其產品設計，以應對不斷變化的市場趨勢。
Samsung 的這一舉動展現了其品牌形象的活力及對創新技術的堅持，未來可能會推出更多相關產品以滿足消費者的需求。
