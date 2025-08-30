Samsung 在中國的芯片許可證遭到撤銷

Samsung 和 SK Hynix 似乎被捲入美中貿易戰的漩渦中，因為這兩間芯片製造商的許可證被美國商務部撤銷，無法在中國的工廠使用新設備。

Samsung 和 SK Hynix 在多個國家擁有芯片製造設施，其中包括中國。然而，中國工廠的一個有趣之處在於，Samsung 主要在那裡生產舊款芯片，而將高端芯片的生產留在南韓和美國。

美國在芯片領域是一個關鍵合作夥伴，擁有多項美國製造設備的生產許可證。美國商務部已確認撤銷 Samsung 和 SK Hynix 在該國升級或擴展生產能力的許可證，但不會撤銷它們現有設施和設備的許可證。

這基本意味著，如果設備故障，Samsung 和 SK Hynix 將無法進行更換。

美國正竭盡所能限制中國生產現代芯片的能力，並將芯片生產轉移出中國。不幸的是，對於 Samsung 的芯片部門來說，這又是一個需要克服的障礙。

推薦閱讀