Samsung 在第三季的智能手機市場表現突出

根據 Omdia 最近發佈的報告，三星（Samsung）在第三季度（7月至9月）的智能手機銷售中奪得冠軍。該韓國公司共出貨了 6,060 萬部設備，佔市場份額 19%，較 2024 年第三季度增長 6%。Apple 排名第二，出貨量為 5,650 萬部，市場份額為 18%，較去年同期增長 4%。小米（Xiaomi）以 4,340 萬部出貨量位列第三，市場份額為 14%，同比增長 1%。Transsion（擁有 Infinix、iTel 和 Tecno 品牌）排名第四，出貨量為 2,860 萬部，市場份額 9%，在前五名中實現了 12% 的最大同比增長。vivo 排名第五，出貨量為 2,850 萬部，市場份額同樣為 9%，較 2024 年第三季度的數據增長 5%。

三星的增長主要受到 Galaxy Z Fold7 和 Flip7 以及 A07 和 A17 的推動。Apple 的基本款 iPhone 17 由於改進了性價比而超出發佈預期。小米在中國的出貨量因國家補貼計劃結束而下降，但在亞太和其他地區的增長彌補了這一影響。vivo 在印度市場保持強勁，超越華為（Huawei）並在亞太、非洲和拉丁美洲持續增長。

整個市場在第三季度共出貨 3.201 億部設備，同比增長 3%。北美和大中華區的出貨量同比下降，而亞太、中東和非洲則錄得強勁增長。在非洲，出貨量增長了 25%，而亞太地區增長了 5%。有趣的是，Omdia 提到，整體增長主要受 100 美元以下和 700 美元以上設備的推動，而中端市場仍然疲弱。未來新設備的價格預計將上升，這將對低端市場的增長造成阻礙。

