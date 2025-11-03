Samsung 在 2025 年第三季度成為全球手機品牌第一，出貨量達 6,060 萬部

三星最近的發展包括該公司在全球智能手機市場的出色表現，以及重新啟動 Galaxy S23 系列的 One UI 8 發佈。

根據市場研究公司 Omdia 的報告，三星在 2025 年第三季度成為全球智能手機品牌的第一名。在此期間，三星共出貨 6,060 萬部智能手機，市場佔有率達到 19%。這一數字相比去年同期的 5,750 萬部有所增長，當時市場佔有率同樣維持在 19%。值得注意的是，Galaxy Z Flip 7、Galaxy Z Fold 7、Galaxy A07 和 Galaxy A17 對這一增長貢獻顯著。緊隨其後，Apple 排名第二，出貨 5,650 萬部 iPhone，市場佔有率為 18%。小米 Xiaomi、Transsion 和 Vivo 分別以 4,340 萬部、2,860 萬部和 2,850 萬部的出貨量排在其後，市場佔有率為 14%、9% 和 9%。

此外，三星已經重新啟動 Galaxy S23 系列的 One UI 8.0 (Android 16) 發佈，這一過程在暫時停頓後恢復。更新最初於 9 月 29 日推出，但在 10 月 21 日出現了意外暫停。不過，使用者現在可以再次檢查更新。為此，應進入 設定 > 軟件更新 > 下載並安裝。該公司還預計將在明年 2 月或 3 月推出下一個版本的 One UI 8.5。使用者可以在下方鏈接的視頻中預覽一些關鍵升級的內容。

