Samsung 完成收購歐洲最大 HVAC 公司 FläktGroup，進軍智能空調市場

Samsung Electronics 已完成對 FläktGroup 的收購，這是歐洲最大的 HVAC（供暖、通風和空調）公司。這一策略性舉措正如 TM Roh 所述，旨在使 Samsung 在全球 HVAC 和數據中心市場中占據領先地位。收購 FläktGroup 的決定不僅僅是擴大 Samsung 的產品線，而是象徵著更深層的雄心，旨在將先進的人工智能（AI）能力整合到 HVAC 行業中。

FläktGroup 的整合進入 Samsung 的 Device eXperience（DX）部門尤為引人注目。Samsung 計劃利用 FläktGroup 在 HVAC 技術方面的廣泛專業知識來增強自身的 AI 平台。這一協同效應預計將促進商業 HVAC 解決方案的創新，這在包括大型工業應用和數據中心等各個領域中變得越來越重要。

FläktGroup 帶來了幾家子公司，這些子公司將在 Samsung 的旗下運營。這些包括專注於通風和消防系統的 Woods Air Movement；以空氣處理和流量解決方案聞名的 SEMCO；以及專注於量身定制自動化系統的 SE-Elektronic。Samsung 保證 FläktGroup 將保留其名稱、現有的人員、管理層和設施，使其能作為獨立子公司運營，同時保持其品牌身份和專業知識。

此外，Samsung 正在尋求將 FläktGroup 的尖端 HVAC 控制系統與其現有的建築管理平台集成，如 SmartThings Pro 和 b.IoT。這一整合旨在創造無縫的用戶體驗，將 HVAC 管理與智能家居技術結合，提高效率和可持續性。隨著對智能建築解決方案需求的不斷增長，這一領域的創新潛力是巨大的。

這一收購正值各行各業對大型空調系統需求日益增加的時期，包括工廠、醫院、商業綜合體及生物製藥設施。韓國、歐洲和北美等市場正經歷需求激增，Samsung 收購 FläktGroup 被視為在這些地區建立穩健供應鏈的戰略舉措。

FläktGroup 的 CEO 強調，兩家公司之間的合作預計將成為未來導向 HVAC 解決方案發展的重大轉折點。這一夥伴關係不僅增強了 Samsung 在 HVAC 市場的能力，還使其在將 AI 技術整合到該領域中處於領導地位。隨著行業越來越多地尋求既節能又環保的解決方案，Samsung 對 AI 驅動的 HVAC 系統的專注可能會在市場上樹立新的標準。

在投資方面，Samsung 已承諾將 HVAC 業務培育為 DX 部門的新增長引擎。該公司計劃持續投資於商業 HVAC 解決方案，同時擴大在 AI 數據中心的影響力。這一戰略方向與全球向更智能、更高效建築系統的趨勢相一致，這些系統能夠適應佔用者的需求，同時最小化對環境的影響。

此外，AI 在 HVAC 系統中的整合為創新開辟了新的途徑。例如，基於 AI 的預測性維護可以顯著降低停機時間和維護成本，而智能氣候控制系統則可以提升建築的舒適度和能效。Samsung 將其技術實力與 FläktGroup 的行業專業知識相結合的雄心，可能會導致 HVAC 系統設計和運營方面的重大進展。

隨著 Samsung 進一步推進這項收購，對 HVAC 市場的影響可能會深遠。該公司不僅旨在提升產品供應，還希望重新定義全球 HVAC 解決方案的標準。通過對先進技術的投資和對可持續性的專注，Samsung 正在為走向更智能、更高效的建築環境的過渡奠定基礎。

