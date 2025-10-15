Samsung 定檔 10 月 22 日發佈會：Project Moohan 化身 Galaxy XR 強力加入 Android XR 陣營

Samsung 今日宣布將於我們這邊的 10 月 22 日上午 10 點，正式發布代號為 Project Moohan 的品牌首款 Android XR 頭戴裝置。活動的主題是「開放無界」（World Wide Open），屆時 Samsung 官網和 YouTube 頻道都會有對應直播。

就在上週末，Android Headlines 發文曝光了不少官方未曾分享過的產品細節。按照他們的說法，新品最終會被定名為「Galaxy XR」。它的設計同時借鑑了 Meta Quest Pro 和 Apple Vision Pro，配有可調節頭帶和外接電池包。此前在示範時，Samsung 主要強調了裝置的語音控制和眼部 / 手部追蹤能力。而根據爆料，它也會配有類似 Meta Quest 3 Touch Plus 的控制器配件用於不同操作。

「Galaxy XR」據稱將搭載 Snapdragon XR2 Gen 2 處理器，並配有單眼 4K micro-OLED 顯示，續航力可達 2 小時。其重量可能為 545g，比 Vision Pro 要輕。至於軟體，則是在 Android XR 基礎上融入了一部分 One UI 元素。

