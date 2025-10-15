「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
Samsung 定檔 10 月 22 日發佈會：Project Moohan 化身 Galaxy XR 強力加入 Android XR 陣營
傳說新品將搭載 Snapdragon XR2 Gen 2 處理器。
Samsung 今日宣布將於我們這邊的 10 月 22 日上午 10 點，正式發布代號為 Project Moohan 的品牌首款 Android XR 頭戴裝置。活動的主題是「開放無界」（World Wide Open），屆時 Samsung 官網和 YouTube 頻道都會有對應直播。
💙 Like this post for exclusive updates and join us at Samsung Galaxy Event on October 21 at 10PM ET, to experience new ways to play, discover, and work.
Come meet the first official device on Android XR—Project Moohan. pic.twitter.com/4nhjYj1Q4y
— Samsung Mobile (@SamsungMobile) October 14, 2025
就在上週末，Android Headlines 發文曝光了不少官方未曾分享過的產品細節。按照他們的說法，新品最終會被定名為「Galaxy XR」。它的設計同時借鑑了 Meta Quest Pro 和 Apple Vision Pro，配有可調節頭帶和外接電池包。此前在示範時，Samsung 主要強調了裝置的語音控制和眼部 / 手部追蹤能力。而根據爆料，它也會配有類似 Meta Quest 3 Touch Plus 的控制器配件用於不同操作。
「Galaxy XR」據稱將搭載 Snapdragon XR2 Gen 2 處理器，並配有單眼 4K micro-OLED 顯示，續航力可達 2 小時。其重量可能為 545g，比 Vision Pro 要輕。至於軟體，則是在 Android XR 基礎上融入了一部分 One UI 元素。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Windows 10 電腦 10 月 14 日起結束支援！PC 用家是否一定要換機才能升級 Win 11？
Windows 10 的「大限」已經確定為 2025 年 10 月 14 日，之後官方就會停止提供免費安全更新。微軟近月加強宣傳，強調 Windows 11 既安全又擁有 AI Copilot 等「未來功能」。不少香港用家卻在糾結，手上電腦未必符合 Windows 11 嚴格硬件要求，是否被迫「換機」？Yahoo Tech HK ・ 1 天前
NVIDIA 發佈全新最小型 AI 電腦 DGX Spark，售價為 $3,999
NVIDIA 的長期待機的 AI 開發者專用迷你電腦終於準備好進入市場。經過數月的預購，該公司將於 10 月 […]TechRitual ・ 1 天前
vivo X300、X300 Pro 來襲：首發天璣 9500、2 億像素和演唱會長炮全民化
vivo 今晚如約發佈了 X 系列的最新成員 X300 和 X300 Pro，兩者均為聯發科天璣 9500 的首發機種，而且都配備了 2 億像素相機，同時還支援增距鏡外掛。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
計算機App都可以成為出軌工具？人妻破解丈夫手機暗藏秘密，一招揭出軌內幕
有一位人妻竟在丈夫手機中意外發現一個被密碼保護的「計算機」應用程式，這看似普通的工具，卻暗藏偷情的證據！她最後成功破解其中秘密，揭穿了丈夫長達7個月的外遇行為！Yahoo Style HK ・ 1 天前
錯過了 Amazon 特價時段？七款你還能買到的優惠產品（AirPods 4、Arlo 相機、超便宜耳機、SSD）
錯過了 Amazon 特價時段？七款你還能買到的優惠產品（AirPods 4、Arlo 相機、超便宜耳機、SSD）Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung 990 EVO 2TB SSD 破底價，低至 HK$470 免運費直送香港
Prime Big Deal Days 過後沒多久 Samsung 入門級 SSD 990 Evo 再創歷史新低！目前 1TB 型號僅需 US$60 即可入手。換算過來大約 HK$470，而且免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
阮小儀離開商台 吳家樂鄧兆尊認為同人工有關 網民估小儀會做炎明熹經理人？
上周五阮小儀宣布本月底離開效力30年嘅商台，「森美小儀」嘅組合將成絕響，而二人一同主持嘅節目《早霸王》亦有可能隨住小儀離巢而完結。Yahoo 娛樂圈 ・ 34 分鐘前
美英打擊柬埔寨詐騙集團 充公1166億比特幣 主腦陳志在港持兩間上市公司
美英聯手起訴柬埔寨太子集團主席陳志，指其為全球最大加密貨幣詐騙案主腦，涉資150億美元，並揭發他在香港控制兩家上市公司，或牽動跨境金融審查。Yahoo財經 ・ 4 小時前
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差
楊思琦，是史上奪得最多獎項的港姐冠軍，同時間都一直備受關注。由入行、工作，到拍拖、生小朋友，再去到近年轉攻內地直播界，對她的討論仍有增無減Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克
英偉達 (NVDA) 13 日宣布，旗下全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳更化身「快遞員」，親自將首批 DGX Spark 交付給特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克，也呼應 2016 年他親送第一台 DGX-1 給 OpenAI 團隊的歷史時刻。鉅亨網 ・ 23 小時前
美股日誌｜特朗普又縮 三指數反彈金價狂飈
美股反彈，三大指數升幅超過1%。美國總統特朗普對華態度軟化，暗示不一定實施100%關稅的言論，市場收復上星期五大跌市的失地。然而避險的黃金繼續上升，紐約期油升穿4,100美元的關口，白銀升幅達7%，見1980年以來最高。美國債市休市。Yahoo財經 ・ 1 天前
新地掃管笏住宅項目停擺 「星堤2期」未見施工 再惹爛尾質疑
由新鴻基地產（0016.HK）與興勝創建（0896.HK）共同發展、位於屯門掃管笏的大型住宅項目，去年中曾傳出工程「爛尾」停擺，新地澄清因應市場變化作出設計改動。惟一年過去，項目仍未有推售跡象，僅項目外牆圍網拆卸，露出石屎結構。龍頭發展商過去少見「地盤停擺」，令外界對停工的質疑再起。記者早前到現場視察，未見有工人出入，而新地的「拍檔」興勝在最新年報指出，對相關項目預計完工日期無具體計劃。信報財經新聞 ・ 1 天前
沈震軒組「好犀利男團」被指欠債 親回「要賺好多錢」 住千呎獨立屋擁私人健身室
42歲沈震軒於今年2月被網民揭以真名HO MING加入Uber開車行列，接載乘客，被讚型格車輛及評分高達4.96。事後，沈震軒承認自己的確係揸Uber，指平日主要管理自己經營嘅健身室，其健身室尚未回本；另外參與劇本創作等幕後工作，坦言「真係幾大壓力」，而減壓方式就係開車，於是興起接載乘客嘅念頭。日前，沈震軒與梁烈唯、黃長興、高鈞賢及黃嘉樂組成「好犀利男團」，5個男人加埋2百幾歲，被網民嘲笑為「200歲男團」，更有網民留言：「軒，條數好大咩？」，取笑沈震軒係咪欠債而被逼參加。對於網民指控，沈震軒拍片澄清自己冇爭人錢，但直言的確需要賺好多錢：「點解呢？同大家一樣，我要養家，我亦都希望可以賺多啲錢，畀更好嘅生活我身邊嘅另一半。大家亦都知道我係Gym Room老闆，我亦都需要出糧畀我員工。」Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo
《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中美貿易戰若未解 大摩警告美股或暴跌11%
摩根士丹利首席美國股票策略師 Michael Wilson 警告，如果中美之間的貿易緊張局勢，未能在 11 月期限前得到解決，美股面臨高達 11% 的下跌風險。鉅亨網 ・ 1 天前
旺角美食｜深水埗老字號茶餐廳「新香園」殺入旺角開分店 必試蛋牛治烘底
開業逾半世紀的深水埗老字號茶餐廳「新香園 」，多年來都是街坊及旅客的人氣食店之一。最近終於跨區開設全新分店，選址旺角花園街，門面較舊店光鮮，環境亦較寬敞舒適 。新香園以新鮮即製蛋牛治打響名堂，近年亦新創「麻辣蛋牛治」，以新鮮牛肉剁碎加入秘製麻辣醬，香辣又惹味。Yahoo Food ・ 7 小時前
李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合
現年44歲嘅李施嬅（Selena）喺今年2月突宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年半情侶關係後，感情世界仍備受關注。近日佢前往土耳其旅行，喺前日 （11日）無預警喺社交網站上載多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，結果引起網民討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
告別作｜David Webb統計上市公司董事薪酬 理想CEO逾6億排榜首 留5方向予有志之士分析
獨立股評人兼財經網站Webb-site創辦人David Webb因身患末期前列腺癌，年初宣佈將有序停止更新旗下財經網站Webb-site數據庫，將最新發佈的2024年香港上市公司董事報酬排行榜，稱為「最終項目（final project）」。BossMind ・ 1 天前
離婚歐倩怡冧翹新歡禿頭男 本尊唔否應7字回應...
【on.cc東網專訊】視帝郭晉安和歐倩怡去年宣布離婚，18年婚姻玩完。然而，安仔已重新投入演對事業，主演的《金式森林》亦已正式首播；至於歐倩怡亦已展開新生活，早前更傳出與中學師弟、旅遊達人袁學謙秘戀，但她已極力否認。不過，今日卻傳出歐倩怡已靜靜為愛起革命，被指禿東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友
現於美國紐約大學就學的聲夢歌手姚焯菲（Chantel）與李克勤兒子李立仁（Ryan）為同校同學，二人不時於社交平台上交流互動，並因此傳出緋聞。Chantel大方回應與Ryan只屬好朋友，並叫大家不要誤會他們。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前