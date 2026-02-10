Samsung 宣佈 2 月 25 日舉行 Unpacked 活動 Galaxy S26 預計以軟件更新為核心

Samsung 正式確認將於 2026 年 2 月 25 日舉行年度 Galaxy S 系列發佈活動，時間較往年稍晚。根據目前的產品資訊，Galaxy S26 系列的硬件升級幅度有限，預計研發重心將轉向軟件功能與系統優化，而非單純的硬件規格競賽。

電池容量提升與儲存配置調整

針對體積較小的標準版 Galaxy S26，其電池容量預計將從前代的 4000mAh 增加至 4300mAh，這對偏好小尺寸智能手機的用戶而言是一大特點。此外，新款型號可能全面取消 128GB 儲存空間版本，並全線配備至少 16GB RAM，以應對日益增長的 AI 運算需求。

相機光圈優化

在影像系統方面，Galaxy S26 的相機硬件與去年基本持平，但主鏡頭與 5 倍長焦鏡頭預計將採用更大的光圈設計，有助於提升低光環境下的拍攝表現。然而，該系列型號依然未內建 Qi2 磁吸功能，用戶仍需透過保護殼來實現相關應用。