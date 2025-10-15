Samsung 宣佈 Android XR 頭戴裝置活動日期及預約優惠資訊

Samsung 已確認將於 10 月 21 日舉行發佈會，屆時將介紹其首款 Android XR 頭戴式顯示器 Project Moohan，並已開放預訂，預訂可獲得 $100 / 約 HK$ 780 的抵用金。

在多次傳聞和報導後，Samsung 現已確認將於 10 月 21 日舉行的發佈會，屆時將全面介紹其首款 Android XR 頭戴式顯示器，暫時仍稱為「Project Moohan」。預計在此活動中，將會公布該頭戴式顯示器的正式名稱。

Samsung 預告該頭戴式顯示器將提供「沉浸式的日常體驗」，並將此次活動命名為「Worlds Wide Open」，而非傳統的以手機為重心的「Unpacked」。

Samsung 表示：

在 Samsung 的移動 AI 願景中，Android XR 是與 Google 及 Qualcomm 共同開發的平台，從一開始就針對 AI 進行優化，旨在跨多種形態擴展，為沉浸式的日常體驗帶來智慧。Project Moohan 將日常實用性與沉浸式新體驗相結合，開啟全新可能性維度，並為 XR 標準樹立新的基準。

此次發佈會將於 10 月 21 日（星期二）晚間 10 點 ET / 下午 7 點 PT 在 Samsung 的 YouTube 頻道上進行直播。

Samsung 還指出，Android XR 頭戴式顯示器的預訂現已開放，並可獲得 $100 / 約 HK$ 780 的抵用金，可用於「其他產品」。儘管價格細節尚不明確，但報導提到價格可能在 $1,800 / 約 HK$ 14,040 以上。用戶可以在 Samsung 的網站上免費進行預訂，並在購買時使用抵用金。

