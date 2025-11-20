黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
Samsung 寵物友善家電啟德 Pop-up，11 月限時優惠最高 $3,500
還可以把毛孩帶到啟德 AIRSIDE 親身體驗新款家電。
Samsung 於今年十一月在啟德 AIRSIDE 三星專門店呈獻「寵」您一番幸福體驗，將店舖化身為寵物友善的多裝置智能「寵」愛天地，讓寵物家庭能親身感受 Samsung 智能生態系統帶來的便利與舒適生活。活動期間，Samsung 帶來「小確幸 大禮遇」推廣活動。凡選購不同 Samsung 產品，即可享多款專屬折扣及禮遇，最高可達港幣 3,500 元。
Samsung 家電陣容全天候守護用戶與毛孩
Samsung 示範透過多裝置連接和創新科技，滿足用戶和寵物在生活中不同場景的需求。
健康與娛樂：
早上，用戶可透過 Galaxy Watch8 選擇鍛鍊模式。
由 Galaxy AI 分析的運動數據可同步顯示到 Neo QLED 4K 電視上。
透過 Multi-View 跨裝置觀看功能，用戶可邊看運動教學、邊查看個人數據，輕鬆與毛孩一同運動。
用戶亦可透過 SmartThings 啟動 Music Frame，以音樂開啟美好一天。
清潔與護理：
Bespoke AI 全智能洗衣乾衣機設有 Pet Care（寵物護理）模式。
此模式能重點清除寵物污漬，更有效去除寵物毛髮和灰塵致敏原，讓衣物更潔淨。
Bespoke Jet AI 旋風吸塵機則能智能偵測物件調整吸力，並有效去除寵物毛髮，確保家居整潔舒適。
集中管理與飲食：
用戶可透過 Bespoke AI 節能多門雪櫃外屏或流動裝置（如 Galaxy Z Fold7 或 Galaxy Tab S11 系列）上的 SmartThings 應用程式，查看食材數量。
SmartThings 更可根據食材推薦個人化食譜。
多裝置互聯讓用戶隨時接收雪櫃門未關等裝置狀態通知，並集中管理家中用電量。
十一月限定精彩寵物主題活動
啟德 AIRSIDE 專門店化身寵物友善空間，公眾可以帶同寵物前來拍照留念。Samsung 更安排了連串以毛孩為主題的精彩活動：
毛孩幸福定格：Samsung Galaxy 攝影教室 (嘉賓：Pinky Lee @Pinkytszyan)
11 月 22 日和 11 月 30 日下午 2 時 30 分至 3 時 30 分
「寵」愛天地：智慧家居靈感速成班 (嘉賓：Karen Cheung @Karenyeahhh)
11 月 23 日和 11 月 29 日下午 2 時 30 分至 3 時 30 分
「小確幸 大禮遇」推廣活動
活動期間，Samsung 帶來「小確幸 大禮遇」推廣活動。凡選購不同 Samsung 產品，即可享多款專屬折扣及禮遇，最高可達港幣 3,500 元。
Samsung Bespoke AI 全智能洗衣乾衣機
特價 HK$6,490｜原價 HK$8,099（節省 HK$1,609）
Samsung Bespoke Jet Lite Multi 210W 設計品味系列旋風吸塵機
特價 HK$3,490 ｜原價:HK$ 3,990.00（節省 HK$ 500）
更多內容：
更多優惠：
👉 M5 MacBook Pro 首降，HK$11,500 購 Apple 最新筆電平過香港千五蚊
👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
👉 AirPods 4 歷史新低，HK$660 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
👉 Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
