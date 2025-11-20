Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Samsung 寵物友善家電啟德 Pop-up，11 月限時優惠最高 $3,500

Samsung 於今年十一月在啟德 AIRSIDE 三星專門店呈獻「寵」您一番幸福體驗，將店舖化身為寵物友善的多裝置智能「寵」愛天地，讓寵物家庭能親身感受 Samsung 智能生態系統帶來的便利與舒適生活。活動期間，Samsung 帶來「小確幸 大禮遇」推廣活動。凡選購不同 Samsung 產品，即可享多款專屬折扣及禮遇，最高可達港幣 3,500 元。

Samsung 家電陣容全天候守護用戶與毛孩

Samsung 示範透過多裝置連接和創新科技，滿足用戶和寵物在生活中不同場景的需求。

健康與娛樂： 早上，用戶可透過 Galaxy Watch8 選擇鍛鍊模式。 由 Galaxy AI 分析的運動數據可同步顯示到 Neo QLED 4K 電視上。 透過 Multi-View 跨裝置觀看功能，用戶可邊看運動教學、邊查看個人數據，輕鬆與毛孩一同運動。 用戶亦可透過 SmartThings 啟動 Music Frame，以音樂開啟美好一天。

清潔與護理： Bespoke AI 全智能洗衣乾衣機設有 Pet Care（寵物護理）模式。 此模式能重點清除寵物污漬，更有效去除寵物毛髮和灰塵致敏原，讓衣物更潔淨。 Bespoke Jet AI 旋風吸塵機則能智能偵測物件調整吸力，並有效去除寵物毛髮，確保家居整潔舒適。

集中管理與飲食： 用戶可透過 Bespoke AI 節能多門雪櫃外屏或流動裝置（如 Galaxy Z Fold7 或 Galaxy Tab S11 系列）上的 SmartThings 應用程式，查看食材數量。 SmartThings 更可根據食材推薦個人化食譜。 多裝置互聯讓用戶隨時接收雪櫃門未關等裝置狀態通知，並集中管理家中用電量。



十一月限定精彩寵物主題活動

啟德 AIRSIDE 專門店化身寵物友善空間，公眾可以帶同寵物前來拍照留念。Samsung 更安排了連串以毛孩為主題的精彩活動：

毛孩幸福定格：Samsung Galaxy 攝影教室 (嘉賓：Pinky Lee @Pinkytszyan)

11 月 22 日和 11 月 30 日下午 2 時 30 分至 3 時 30 分

「寵」愛天地：智慧家居靈感速成班 (嘉賓：Karen Cheung @Karenyeahhh)

11 月 23 日和 11 月 29 日下午 2 時 30 分至 3 時 30 分

「小確幸 大禮遇」推廣活動

活動期間，Samsung 帶來「小確幸 大禮遇」推廣活動。凡選購不同 Samsung 產品，即可享多款專屬折扣及禮遇，最高可達港幣 3,500 元。

Samsung Bespoke AI 全智能洗衣乾衣機 AI Home AI洗滌 AI節能 SpaceMax™ 12/7kg, 1400 rpm

Samsung Bespoke AI 全智能洗衣乾衣機

特價 HK$6,490｜原價 HK$8,099（節省 HK$1,609）

Bespoke Jet™ Lite Multi 210W 設計品味系列旋風吸塵機

Samsung Bespoke Jet Lite Multi 210W 設計品味系列旋風吸塵機

特價 HK$3,490 ｜原價:HK$ 3,990.00（節省 HK$ 500）

