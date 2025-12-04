Samsung 將於 2026 年 CES 前夕舉辦「The First Look」活動，展示 AI 驅動的客戶體驗

Samsung 宣佈將於 CES 2026 之前舉辦一場活動，這家韓國科技巨頭將在活動中展示其「2026 年數字轉型部門的願景」以及「以人工智能驅動的客戶體驗」。這場名為「The First Look」的活動將於 2026 年 1 月 4 日在拉斯維加斯的 Wynn 酒店 Latour Ballroom 舉行，距離 CES 2026 開幕僅有兩天。

Samsung 的 CEO 兼數字體驗部門負責人 TM Roh 將主講此次的關鍵演講，並會與其他重要的公司領導一同出席。該活動將通過 Samsung Newsroom 和 Samsung 的 YouTube 頻道進行直播，方便全球的觀眾收看。

業界預期，Samsung 可能會在這次活動上宣布 Galaxy Z TriFold 的全球發售時間及定價。此外，該公司還預計將推出新的智能電視、智能家居產品以及其他家電，為消費者帶來更多選擇。

