Samsung 將於 2026 年 CES 前夕舉行「The First Look」活動，展示 AI 驅動的客戶體驗

Samsung 宣佈將於 CES 2026 之前舉辦一場活動，該活動將展示其在 2026 年的 DX 部門願景及以 AI 驅動的客戶體驗。這場名為「The First Look」的活動將於 2026 年 1 月 4 日在拉斯維加斯的 Wynn 酒店 Latour Ballroom 舉行，距離 CES 2026 僅兩天。

Samsung 的首席執行官兼 DX 部門負責人 TM Roh 將主持這場主題演講，並會與其他公司高層一同參加。該活動將通過 Samsung Newsroom 和 Samsung 的 YouTube 頻道進行直播，方便全球觀眾收看。

據悉，Samsung 有望在活動中宣布 Galaxy Z TriFold 的全球上市及定價。此外，公司還預計將推出新款智能電視、智能家居產品及其他家電。這些新品將展示 Samsung 在消費電子領域的最新創新和技術進展。

