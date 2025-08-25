拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
Samsung 將 One UI 應用於家電產品
Samsung 今日宣布將其所有智能產品統一到 One UI 軟件下，包括洗衣機和冰箱等設備，而不僅限於智能家居產品。這一做法與華為的 Harmony OS 類似。
這家韓國科技巨頭的目標是改善用戶與其產品的互動方式，提供熟悉的使用體驗，並引入新功能。此外，Samsung 還承諾將對於 2024 年發佈的 Wi-Fi 連接設備提供長達 7 年的軟件更新。
在智能手機、平板電腦和智能手錶上使用的 One UI，部分功能將擴展到廚房電器上。例如，一些應用程序和服務，例如 Bixby、Gallery 和 Samsung TV Plus，都將可用。透過 SmartThings 的整合，連接性也將得到改善。
新推出的功能 Now Brief，隨著 One UI 7 一同亮相，將為家庭成員提供有用的上下文信息。這將提供每日天氣預報、家庭日程、量身定制的食譜和家庭見解。例如，可以在冰箱門上查看洗衣機的完成時間。
對於 2024 年的設備用戶來說，更新到 One UI 後可以期待哪些新功能呢？例如，配備 9 英寸屏幕的 Family Hub 冰箱將擁有 AI Vision Inside，能夠識別常見的包裝食品及多種新鮮食品。Bixby 還將支持 Voice ID，識別用戶的聲音並提供個性化體驗。
Samsung TV Plus 預計將在加拿大、巴西和印度等市場推出，除了已經支持的地區外。此外，洗衣機必須配備 7 英寸屏幕，而冰箱則應支持 Family Hub。
最後，One UI 將通過 Knox Security 提升安全性。所有 2024 年發佈的 Wi-Fi 連接設備將受到名為 Trust Chain 的私有區塊鏈技術保護，確保設備之間的安全連接，並在出現安全漏洞時監控彼此的安全狀態。
