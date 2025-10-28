Samsung 展示三摺式原型裝置

在 2025 年 K-Tech Showcase 活動上，Samsung 展示了其三摺式智能手機，儘管未如預期正式發佈。這款尚未命名的設備在 Samsung 的展位後方被置於保護玻璃展示櫃中，與會者無法觸碰或拿起該設備。

來自南韓 ChosunMedia 的報導分享了該設備的圖片，顯示了其摺疊和完全展開的狀態。這款手機的完全展開狀態是指其擁有兩個鉸鏈，使其顯示屏對角線可達 10 吋。而在完全摺疊的狀態下，手機的對角線縮小至 6.5 吋，更加方便單手操作，類似於 Galaxy Z Fold7。

廣告 廣告

遺憾的是，Samsung 並未透露有關三摺式智能手機的更多細節，但之前確認該設備將於今年發佈。Galaxy G Fold 或 Galaxy Z TriFold（暫定名稱）將進行極為有限的發佈，據稱 Samsung 在初始生產階段僅生產約 50,000 部。

在規格方面，早前的傳聞顯示該設備將搭載 Qualcomm 的 Snapdragon 8 Elite 處理器，配備三攝鏡頭組合，重量約為 298 克。預計該設備的零售價格將約為 $2,800 / 約 HK$ 21,840，並將在包括中國、南韓、美國和阿聯酋等特定市場上架。

以下是相關規格的詳細資訊：

項目 規格 顯示屏 10 吋（完全展開），6.5 吋（完全摺疊） 處理器 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 攝像頭 三攝鏡頭組合 重量 298 克 預計價格 $2,800 / 約 HK$ 21,840

推薦閱讀