Samsung 平價機減價！AirTag 特價，$999 WiFi 7 抵唔抵？Apple Watch、Mac Mini 都有優惠！

ManHungTech 今集「減價速報」帶大家睇吓近期有咩電子產品喺香港減價，包括 Samsung 平價手機、Apple AirTag、Apple Watch 同 Mac Mini 等等。除咗電子產品，仲會介紹一啲旅遊數據卡嘅優惠資訊，幫大家搵到最抵嘅選擇。今集嘅重點唔單止係講邊啲產品減價，仲會分析吓啲減價產品係咪真係抵買，值唔值得入手。

影片重點包括 Samsung Galaxy A17 5G 減價、Galaxy Z Flip7 大減七百蚊，仲有 AirTag 以六三折嘅價錢出售，主持建議買第一代 AirTag 好過買副廠。Apple Watch 都有急劈九百嘅優惠，Mac Mini 24+512GB 版本七千蚊樓下有交易。除咗 Apple 產品，仲有小米電話平板優惠套裝、OPPO 手機嘅減價消息、同埋 Nothing Phone 3a 嘅性價比分析。另外，影片亦介紹咗一款三頻 Wi-Fi 7 路由器，價錢竟然一千蚊都唔使。總之，今集「減價速報」內容豐富，想慳錢嘅朋友記得睇到尾啦！

廣告 廣告

推薦閱讀