Samsung 推 Switch 2 用 P9 Express 記憶卡：800MB/s 讀取速度、動態散熱保護

並未在 Switch 2 發售後第一時間推出相應 microSD Express 專用卡的 Samsung，現在終於帶來了為老任新主機專門打造的 P9 Express 系列新品。它目前共分為 256GB 和 512GB 兩種容量，循序讀取速度可達 800MB/s，大約為標準 UHS I microSD 卡的 4 倍。與此同時，Samsung 還為 P9 上加入了動態散熱保護。這是他們為 SSD 開發的技術，可防止儲存產品過熱並使其保持合適的運作溫度，從而最大程度發揮效能。

除了 Switch 2 以外，P9 Express 記憶卡也兼容使用 UHS I microSD 的相機、平板、無人機等裝置。其 256GB 和 512GB 版本分別要價 US$55 和 US$100，目前已在 Amazon 有售，而且都可以免運費直送香港喔。

Samsung P9 Express（256GB）

Amazon 售價 US$55（約 HK$430，免運費直送香港 ）

立即購買

Samsung P9 Express（512GB）

Amazon 售價 US$100（約 HK$780，免運費直送香港 ）

立即購買

除了 Samsung 的新品外，Switch 2 玩家也有 SanDisk、Lexar 的 microSD Express 卡可供挑選。

SanDisk microSD Express Card（256GB）

Amazon 特價 US$60（約 HK$470，免運費直送香港 ）｜原價 US$68

立即購買

Lexar Play PRO（256GB）

Amazon 售價 US$59（約 HK$460，免運費直送香港 ）

立即購買

