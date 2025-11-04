焦點

Samsung 提供 2025 年 11 月安全補丁，修復 25 個漏洞

隨著 One UI 8.0 的更新幾乎已經完成在大多數合資格設備上，Samsung 似乎正將注意力轉回到常規的安全更新上，並提前公布了本月針對 Galaxy 設備的安全補丁詳情。這一轉變顯示了 Samsung 對於維護其設備安全完整性的承諾，同時也通過軟件更新提升用戶體驗。

2025 年 11 月的安全補丁解決了 Android 操作系統中發現的 25 項漏洞。其中有兩個被分類為高風險漏洞。這兩個高風險漏洞分別影響了從 Android 13 開始的版本，以及僅影響 Android 16 的版本。值得注意的是，此次更新並未解決任何中等或低風險漏洞，顯示出 Samsung 在解決最嚴重的安全問題方面的專注努力。

除了 Android 漏洞之外，Samsung 還針對其自家軟件中發現的 9 項漏洞進行了修補，這些漏洞特別影響 Galaxy 設備。這突顯了該公司在應對外部威脅的同時，也確保其專有軟件保持安全的主動性。此外，這次更新修復了 11 個與該公司 Exynos 晶片相關的安全缺陷，該晶片被用於智能手機和可穿戴設備中。從 2019 年到 2024 年生產的大多數 Exynos 晶片似乎可能受到影響，這進一步凸顯了此次補丁對於依賴這些設備的用戶的重要性。

截至 11 月 3 日，Samsung 還未釋出任何包含 2025 年 11 月安全補丁的軟件更新。然而，這種情況可能很快會有所改變。通常，僅有在 Samsung 每月安全維護計劃中的設備才能保證獲得此補丁。對於按照季度或半年進行更新的型號，補丁的可用性將取決於它們上次獲得安全更新的時間。這種階段性推出的方式確保所有用戶最終都能受益於最新的安全增強，儘管時間上有所不同。

此外，一些設備可能會與 One UI 8.0 更新一起接收 2025 年 11 月的補丁，這對於期待最新功能及安全改進的用戶來說是一項額外的好處。要手動檢查更新，用戶可以前往設備的設置 > 軟件更新菜單，然後點擊下載並安裝。這一簡單的過程使得用戶能夠隨時了解最新的更新，並確保其設備運行最安全的軟件。

隨著 Samsung 繼續提升其 One UI 平台，用戶可以期待不僅在功能和用戶界面方面的改善，還有對安全性持續的承諾。該公司在確保其設備配備最新安全措施方面已經取得了顯著進展，這在當今數位環境中尤為重要，因為網絡威脅日益複雜。

2025 年 11 月的安全補丁標誌著 Samsung 持續努力保護其用戶和設備的重要一步。通過解決 Android 漏洞和自家軟件中的問題，Samsung 展示了其為客戶提供安全和可靠體驗的決心。隨著 One UI 8.0 的推出即將完成，用戶可以期待與其 Galaxy 設備之間的互動更加無縫和安全。

