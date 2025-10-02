Samsung 擴大 Galaxy S23 系列 One UI 8 穩定更新範圍，Galaxy A34 和 A54 也獲得升級

Samsung 最近為 Galaxy S23 系列發佈了基於 Android 16 的 One UI 8 穩定更新，最初僅在南韓推送。現在，這一更新已擴展至更多國家，包括澳洲、埃及、法國、德國、伊朗、馬來西亞、西班牙、土耳其及烏克蘭。

所有 Galaxy S23 系列的智能手機均包含 2025 年 9 月的 Android 安全補丁及 One UI 8 的新功能，下載大小約為 2.5GB 至 3.5GB。

除了擴展 Galaxy S23 系列的穩定 One UI 8 更新外，Samsung 還為 Galaxy A34 和 Galaxy A54 推出了穩定更新，固件版本分別為 A346NKSUAEYI7 和 A546SKSUCEYI5。目前這些更新正逐步在南韓推送，預計不久將在其他國家推出。

若擁有以上智能手機且尚未收到 One UI 8 穩定更新，可以前往設置 > 軟件更新選單手動檢查更新。

型號 固件版本 下載大小 Galaxy S23 系列 最新版本 約 2.5GB 至 3.5GB Galaxy A34 A346NKSUAEYI7 待定 Galaxy A54 A546SKSUCEYI5 待定

