SAMSUNG 擺脫「擠牙膏」污名? Galaxy S26 系列傳聞規格曝光!
近年 SAMSUNG 旗艦手機被指創新乏力，升級幅度未如理想。不過近日業界流出一個消息，指出將於 2026 年登場的 Galaxy S26 系列將迎來真正意義上的全面升級，從相機系統到電池續航都將有顯著提升！
據可靠消息指出，S26 Ultra 將採用新一代 M14 OLED 顯示面板，尺寸維持 6.9 吋，並引入創新的 AI 隱私保護功能。相機系統方面，主相機與超廣角相機將在維持 200MP 與 50MP 像規格的基礎上進行質素提升，而 5x 長焦鏡頭則保持 50MP 配置。
最令人關注的是 3x 長焦鏡頭的配置，目前消息顯示可能有三種方案，沿用現有 12MP 感光元件、升級至更大尺寸的 12MP 感光元件，或者直接躍升至 50MP 高像素鏡頭。電池容量據傳將提升至 5,400mAh，若能配合晶片能效優化，續航表現值得期待。
標準版與 Plus 版這次可能迎來真正意義上的大幅升級。Galaxy S26+ 據傳將搭載更大的 1/1.3 吋主相機感光元件（相比現行 1/1.56 吋明顯提升），超廣角鏡頭將升級至 50MP，而 10MP 長焦鏡頭則會被更大尺寸的 12MP 感光元件取代。業內分析指出，Galaxy S26+ 很可能直接採用當前 Galaxy S25 Ultra 的超廣角與長焦相機模組，此舉顯示 SAMSUNG 並未放棄 Plus 型號，反而有意強化其市場定位。
基礎版 Galaxy S26 預計將獲得與 Galaxy S26+ 相同的相機升級，同時電池容量將微幅提升至 4,200 或 4,300mAh。這種策略意味著 SAMSUNG 可能改變過往嚴格區分標準版與高階版相機規格的做法，讓更多用戶能體驗到相機技術。
另外，傳聞中提到一款介於標準版與 Plus 版之間的輕薄型號，採用 6.6 吋螢幕，配備 50MP 主相機，並搭配雙 50MP 超廣角與長焦鏡頭，電池容量約為 4,300mAh。這款機型可能取代過往的 Edge 系列，成為新的產品線成員。
全系列將根據不同市場區域，配備 Snapdragon 8 Elite Gen 5 或 Exynos 2600 處理器。雖然消息來源尚未公開，但其描述的詳細程度令人懷疑可能來自 SAMSUNG 內部資料。不過需要注意的是，近期關於 Galaxy S26 Edge 與 Galaxy S26 Plus 的傳聞確實存在不少矛盾之處，讀者仍需保持審慎態度。
若這些傳聞屬實，Galaxy S26 系列將成為 SAMSUNG 近年來最具誠意的升級之作，也有望重新確立其在旗艦手機市場的領導地位。
