Samsung 收購多個音響品牌，包括 Denon、Bowers & Wilkins、Marantz 和 Polk

Samsung 的子公司 Harman 已經完成收購 Sound United 的交易，這是 Masimo 之前的音頻業務，標誌著 Samsung 在音頻品牌組合上的重大擴展。這宗價值 3.5 億美元（約 HK$ 27.3 億）的交易最早於 5 月宣布，將 Bowers & Wilkins、Denon、Marantz、Definitive Technology、Polk Audio、HEOS、Classé 和 Boston Acoustics 等品牌納入與 JBL、Harman Kardon 及其他 Samsung 在 2016 年收購 Harman 時所獲得的音頻品牌同一屋簷下。

Harman 的生活方式部門負責人 Dave Rogers 在聲明中表示：「Sound United 擁有的品牌組合根植於對音質的熱情、創新以及對質量的承諾，這與 Harman 的價值觀相一致。這宗交易為每個人開啟了重要的增長機會。它加強了 Harman 的策略，旨在在音頻領域建立無與倫比的成功故事，並實現前所未有的高度。」

完成交易後，Sound United 將作為 Harman 生活方式部門下的一個獨立業務運營，以確保每個音頻品牌能夠保持其獨特性和客戶基礎。隨著該交易的完成，Masimo 可以將注意力集中在其於 8 月對美國海關和邊境保護局提起的 Apple Watch 訴訟上。

