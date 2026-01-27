Samsung 新摺硬拚 iPhone Fold，Galaxy Wide Fold 寬摺疊手機曝光

文章來源：Qooah.com

Samsung 計劃於今年推出一款名為 Galaxy Wide Fold 的寬摺疊手機，旨在進一步拓展摺疊屏產品形態的多樣性。消息源韓媒 @EtNews 報道，Samsung 已向供應鏈合作夥伴初步下達了約 100萬台的產量規劃，這一數字也使其成為近年來 Samsung 產量最高的特殊形態摺疊屏產品。

該機將採用左右對摺的「書本式」設計，內屏為7.6吋、4:3 比例的 OLED 面板，外屏則為 5.4吋。其主打的寬屏比例與現有 Galaxy Z Fold 系列形成明顯區分，意圖覆蓋更差異化的使用場景，例如文件閱讀、分屏辦公等。

Samsung 對於這一新機型的形態顯然抱有較高信心，作為對比，其此前推出的輕薄版 Fold SE 年出貨量約50萬台，而實驗性質的三摺疊機型 Galaxy Z TriFold 僅出貨3萬台。在常規迭代方面，Samsung 每年摺疊屏手機的出貨量約在 500萬台以上，去年因 Fold 7 市場表現突出，總量已突破 600萬台。隨著 Galaxy Wide Fold 的加入，Samsung 摺疊屏產品線的整體銷量有望進一步提升。

值得關注的是，Apple 也預計將於今年秋季推出首款摺疊屏手機 iPhone Fold。iPhone Fold 同樣將使用 4:3 內屏比，預計年出貨量可達 1000萬台。屆時，兩大巨頭將在摺疊屏這一高階細分市場展開正面競爭，下半年的市場格局或將迎來新的變化。