Samsung 新款派對喇叭設計大膽引人注目

Samsung 近期推出的兩款新 Sound Tower，ST50F 和 ST40F，為派對音響帶來全新亮點。這些音響不僅具備出色的音效，還配備了引人注目的 LED 燈光條，讓它們在任何派對中都無法被忽視。

ST50F 和 ST40F 都設有一條大型的 LED 「賽道式」燈光條，並且在高音揚聲器周圍、機身邊緣、底座以及手柄底部均有其他燈光設計。這兩款音響擁有六種不同的動態燈光模式和五種「氛圍」預設，完全不考慮個人口味。

以下是這兩款產品的主要規格和價格：

型號 規格及價格 ST50F $699.99 / 約 HK$ 5,459 ST40F $499.99 / 約 HK$ 3,899

ST50F 的輸出功率高達 240W，電池續航力可達 18 小時，並配備可移動輪子，方便攜帶。相比之下，ST40F 的功率為 160W，續航時間為 12 小時，雖然無法滾動，但價格更為親民。這兩款音響都旨在提供卓越的音樂體驗，無論是家庭聚會還是戶外活動均能滿足需求。

