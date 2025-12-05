Samsung 新款無線充電器 EP-P2900 支援 25W 無線充電，為 Galaxy S26 系列提升充電速度

根據最新消息，Samsung Galaxy S26 系列預計將於明年發佈，並有傳聞這款手機將配備更快的無線充電功能。為了配合這一速度，Samsung 目前正開發一款新型無線充電器。據了解，Samsung 現有的 Qi2 無線充電器支持 15W 無線充電，而新型號 EP-P2900 的無線充電器將支持 25W 無線充電。

根據零售商資料，Samsung Galaxy S26 Ultra 的泄露渲染圖顯示，這款充電器將呈深灰色，並兼容 Samsung 的 Galaxy S 和 Galaxy Z 系列智能手機，以及 Galaxy Buds 無線耳機。早前的傳聞指出，Samsung Galaxy S26 Ultra 將具備 25W 無線充電能力，而 Galaxy S26 和 Galaxy S26+ 則將支持 20W 無線充電。

在有線充電方面，Galaxy S26 Ultra 據說將支持 60W 充電，而 Galaxy S26 和 S26+ 分別將支持 25W 和 45W 充電。這些升級將使 Samsung 的新一代手機在充電速度上更具競爭力，為用戶提供更佳的使用體驗。

型號 無線充電速度 有線充電速度 價格 Galaxy S26 20W 25W $799 / 約 HK$ 6,226 Galaxy S26+ 20W 45W $899 / 約 HK$ 7,008 Galaxy S26 Ultra 25W 60W $1,199 / 約 HK$ 9,363

